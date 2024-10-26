Голосование официально завершилось – первые результаты парламентских выборов в Грузии

В Грузии официально завершились парламентские выборы. За 150 мест в правительстве боролись 18 партий. Для избирателей работали свыше 3 тысяч участков, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

По последним данным экзитполов, большинство в парламенте получает правящая партия «Грузинская мечта», она набирает около 56 % голосов. ЦИК Грузии обещает огласить итоги в течение нескольких часов. Правящая партия находится у власти 12 лет и выступает за развитие страны по собственному сценарию, без влияния западных сил. Наиболее серьезную конкуренцию ей составил оппозиционный блок. Его активно поддерживает Евросоюз. Но, судя по всему, грузины против такой поддержки.