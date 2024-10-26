Голосование официально завершилось – первые результаты парламентских выборов в Грузии
В Грузии официально завершились парламентские выборы. За 150 мест в правительстве боролись 18 партий. Для избирателей работали свыше 3 тысяч участков, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
По последним данным экзитполов, большинство в парламенте получает правящая партия «Грузинская мечта», она набирает около 56 % голосов. ЦИК Грузии обещает огласить итоги в течение нескольких часов. Правящая партия находится у власти 12 лет и выступает за развитие страны по собственному сценарию, без влияния западных сил. Наиболее серьезную конкуренцию ей составил оппозиционный блок. Его активно поддерживает Евросоюз. Но, судя по всему, грузины против такой поддержки.
Олег Мачавариани, житель Грузии:
Я думаю, первое, что произойдет, если победит оппозиция, это то, что мы будем втянуты в войну. Тогда у нас не будет экономического развития, не будет мира, не будет процветания, и мы вернемся в 1990-е, когда у нас не было ничего. Грузинский народ этого не допустит. Это было бы самоубийством.
Голосование для страны было непростым и прошло на фоне потасовок. В сети расходятся кадры драк возле избирательных участков. Инциденты зафиксированы в различных городах, в том числе в Тбилиси. К столице приковано особое внимание полиции. Усилены меры безопасности: у парламента дежурят правоохранители, улицы патрулируют силовики. Правящая партия обвинила в провокациях оппозиционное движение. Власти заявили, что за беспорядками на участках стоит группа из 30 человек, которая передвигается по разным районам. Их координируют в чатах движения.