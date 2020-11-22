Правящая партия получила в парламенте Грузии 90 из 150 мандатов

Новости Грузии. В Грузии правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу во всех 17 одномандатных округах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это была фактически единственная партия, которая участвовала во втором туре парламентских выборов. Ее оппоненты объявили бойкот и призвали своих сторонников игнорировать голосование. Явка на момент закрытия участков составила чуть более 26 % процентов.