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Правящая партия получила в парламенте Грузии 90 из 150 мандатов

22 ноября 2020 12:13
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Новости Грузии. В Грузии правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу во всех 17 одномандатных округах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правящая партия получила в парламенте Грузии 90 из 150 мандатов-1

Это была фактически единственная партия, которая участвовала во втором туре парламентских выборов. Ее оппоненты объявили бойкот и призвали своих сторонников игнорировать голосование. Явка на момент закрытия участков составила чуть более 26 % процентов.

Правящая партия получила в парламенте Грузии 90 из 150 мандатов-4

По итогам двух туров выборов «Грузинская мечта» получает в парламенте 90 из 150 мандатов. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными партиями.

# Выборы в Грузии # Фотофакт

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