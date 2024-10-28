Внимание мировой общественности в эти дни приковано к Грузии. Там состоялись парламентские выборы, которые негласно назвали референдумом между войной и миром, между темным прошлым и светлым будущим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, победила на выборах правящая партия. И таким результатам откровенно огорчены на Западе – их ставленники не добрались до власти и теперь развязывают войну на улицах.

Неспокойно этим вечером у здания парламента. Здесь скопились демонстранты, у многих в руках флаги ЕС. Их, кстати, как и другую символику Евросоюза, а также Грузии и Украины, можно было купить прямо на месте. Так что для кого шествие, а для кого и бизнес.