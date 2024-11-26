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Оппозиция в отчаянии! Почему в Грузии не сработал украинский сценарий?

26 ноября 2024 18:09
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Вопреки всем попыткам западной оппозиции повернуть политический кризис в Грузии в свою сторону, правительство и парламент продолжают отрабатывать кредит доверия, законно данный народом страны. 26 ноября в Тбилиси названа дата проведения президентских выборов – 14 декабря, а уже в конце года состоится инаугурация нового главы государства. Именно такой электоральный план согласовали депутаты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако подобный расклад событий не устраивает сторонников европейского курса, ну или точнее тех, кто там на Западе видит будущее Грузии совсем в иных красках. Оппозиционные партии не только игнорируют сессии законодательного собрания, но и выводят своих людей на улицы Тбилиси.

Так кому и почему «Грузинская мечта» оказалась не по вкусу – расклад сил и тревог в нашем следующем сюжете.

Оппозиция в отчаянии! Почему в Грузии не сработал украинский сценарий?-2

Нестабильность, постоянные провокации и шантаж – так можно охарактеризовать нынешнюю ситуацию в Грузии. Сегодня ровно месяц, как в стране прошли парламентские выборы, но градус политической напряженности не снижается – не без участия западных сил. На деньги ЕС проводятся протесты оппозиции. На стороне которой выступает и президент Зурабишвили. Несмотря на электронное голосование и внедрение специальных счетных машин, выборы в Грузии до сих пор не признаны ни Еврокомиссией, ни Европарламентом. Из всех стран объединения за прошедший месяц с победой действующую власть поздравил только венгерский премьер Виктор Орбан.

Оппозиция в отчаянии! Почему в Грузии не сработал украинский сценарий?-4

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
Я поздравляю премьер-министра с победой на выборах. Я наблюдаю за дебатами, которые идут вокруг выборов, я читаю оценки международных организаций и вижу, что никто не осмеливается усомниться в том, что эти выборы были честными и демократическими. Несмотря на всю критику, никто не осмелился зайти так далеко.

Оппозиция в отчаянии! Почему в Грузии не сработал украинский сценарий?-6

С неоднозначной реакцией после завершения политической кампании в Грузи и выступили в США. В Вашингтоне выборы назвали конкурентными и состоявшимися, но при этом призвали расследовать все нарушения. Американцы пока демонстративно не занимают ничью сторону, пытаясь не потерять связь с правительством. В оппозиционных кругах явно рассчитывали на большую поддержку со стороны Вашингтона, как это было во времена цветных революций, но, как ни странно, получили лишь общие заявления.

Джо Байден, президент США:
Соединенные Штаты давно поддерживают грузинский народ и суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления Грузии. Мы призываем все стороны строго соблюдать верховенство закона и основные свободы, которые остаются основой евроатлантического будущего Грузии.

Оппозиция в отчаянии! Почему в Грузии не сработал украинский сценарий?-8

Именно по этой причине в Грузии не было ни многотысячных акций, ни масштабных беспорядков, ни кровопролития. Мягкий сценарий использовали и накануне первого заседания парламента. Оппозиция разбила палаточный лагерь в центре Тбилиси, но повторения украинского сценария не получилось.

Подробности в видео.

# Международная политика # Выборы в Грузии

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