Выборы в Грузии. Узнали – почему предстоящее голосование станет судьбоносным

Эксперты считают, что предстоящее голосование станет судьбоносным и завершит противостояние двух политических сил. Одна из них выступает за евроинтеграцию. Другая за выстраивание более тесного сотрудничества с Москвой. Как оппозиция, так и правящая партия идут практически ва-банк и называют предстоящее голосование всенародным референдумом. В правящей партии призывают граждан сделать выбор между миром и войной в которую, по их словам, пытается втянуть Грузию оппозиция по указанию влиятельных зарубежных сил. США – стратегический партнер Тбилиси – начали пересмотр двухсторонних отношений. Десятки чиновников оказались под визовым ограничением Вашингтона, а несколько граждан Грузии, в том числе сотрудники МВД, – под санкциями.