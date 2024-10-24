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Выборы в Грузии. Узнали – почему предстоящее голосование станет судьбоносным

24 октября 2024 14:06
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Грузия на пороге электоральной кампании, которая определит политический курс страны. В ближайшую субботу парламентские выборы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Выборы в Грузии. Узнали – почему предстоящее голосование станет судьбоносным-2

Эксперты считают, что предстоящее голосование станет судьбоносным и завершит противостояние двух политических сил. Одна из них выступает за евроинтеграцию. Другая за выстраивание более тесного сотрудничества с Москвой. Как оппозиция, так и правящая партия идут практически ва-банк и называют предстоящее голосование всенародным референдумом. В правящей партии призывают граждан сделать выбор между миром и войной в которую, по их словам, пытается втянуть Грузию оппозиция по указанию влиятельных зарубежных сил. США – стратегический партнер Тбилиси – начали пересмотр двухсторонних отношений. Десятки чиновников оказались под визовым ограничением Вашингтона, а несколько граждан Грузии, в том числе сотрудники МВД, – под санкциями.

# Выборы в Грузии # Международная политика

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