В Грузии утвердили дату проведения президентских выборов

Голосовать будут 300 делегатов, это депутаты разного уровня и представители региональной исполнительной власти. Президент впервые будет избираться не напрямую, а специальной коллегией. Весомых властных полномочий у президента в Грузии нет, он выполняет представительские функции. Но на данном этапе страна переживает политическую нестабильность.

Между правительством и пока еще действующим президентом возникли серьезные разногласия. Зурабишвили, симпатизирующая Западу, отказалась признать новый парламент, который месяц назад выбрал народ. Оппозиция также не остается в стороне и вот уже скоро как месяц проводит акции протеста в Тбилиси.