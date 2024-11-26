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В Грузии утвердили дату проведения президентских выборов

26 ноября 2024 11:35
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Парламент Грузии утвердил дату проведения президентских выборов. Они состоятся 14 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии утвердили дату проведения президентских выборов-2

Голосовать будут 300 делегатов, это депутаты разного уровня и представители региональной исполнительной власти. Президент впервые будет избираться не напрямую, а специальной коллегией. Весомых властных полномочий у президента в Грузии нет, он выполняет представительские функции. Но на данном этапе страна переживает политическую нестабильность. 

Между правительством и пока еще действующим президентом возникли серьезные разногласия. Зурабишвили, симпатизирующая Западу, отказалась признать новый парламент, который месяц назад выбрал народ. Оппозиция также не остается в стороне и вот уже скоро как месяц проводит акции протеста в Тбилиси.

# Выборы # Выборы в Грузии # Международная политика

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