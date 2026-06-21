В Бресте проходят секционные заседания форума «Великое наследие – общее будущее»
Вопросы сохранения исторической правды в эти минуты обсуждают на секционных заседаниях форума «Великое наследие – общее будущее» в Бресте. Участники дискуссии отметили: идеология неонацизма превратилась в системный вызов современному миропорядку, размывающий сами основы международного права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переписывание итогов Великой Отечественной войны, героизация коллаборационистов – эти вызовы сегодня – инструменты геополитического давления. В основе таких тенденций лежит осознанное нежелание западных государств признать собственную вину и циничное стремление убрать нежелательные страницы своей истории. В масштабном обсуждении участвуют более 400 экспертов.
Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сейчас в современном мире, к сожалению, активно и очень часто пытаются искажать и фальсифицировать историческое прошлое, связанное со Второй мировой, Великой Отечественной войной. И из нашей памяти хотят вытравить то, что мы являемся потомками поколения победителей. Заставить каяться, непонятно только за что. За то, что мы спасли мир от коричневой чумы. А что такое нацизм? Насколько это человеконенавистническая идеология. Мы сейчас с вами прекрасно осознаем, когда говорим о геноциде на оккупированных территориях Советского Союза. Когда знаем то, что творили нацисты и планировали в отношении наших народов.
В условиях, когда коллективный Запад предпринимает попытки переформатировать историческое сознание целых поколений, сохранение подлинной памяти о Победе становится вопросом национального суверенитета. Беларусь и Россия сообща противодействуют попыткам искажения фактов. Эксперты призывают активизировать работу по возвращению на родину исторических ценностей, вывезенных с территории наших стран в годы войны.
Ольга Попко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Очень многие ценности были перепутаны после окончания войны. То есть оказались на территории СССР и попадали, например, то, что вывезли изначально из Минска, в Москву, в Омск, в Киев и так далее. И мой доклад посвящен тому, что пора уже, как я считаю, подвести вот такие итоги, обменяться этими ценностями, которые по ошибке оказались в разных городах и странах. Сейчас как раз очень важно вернуть произведения искусства, книги на их законное место, потому что и Беларусь, и другие бывшие республики СССР, они пострадали настолько сильно, что не была восполнена вот эта утрата.
Ожидается, что по итогам заседаний и дискуссионных площадок будут выработаны совместные заявления по противодействию фальсификации истории.