В Бресте проходят секционные заседания форума «Великое наследие – общее будущее»

Вопросы сохранения исторической правды в эти минуты обсуждают на секционных заседаниях форума «Великое наследие – общее будущее» в Бресте. Участники дискуссии отметили: идеология неонацизма превратилась в системный вызов современному миропорядку, размывающий сами основы международного права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сейчас в современном мире, к сожалению, активно и очень часто пытаются искажать и фальсифицировать историческое прошлое, связанное со Второй мировой, Великой Отечественной войной. И из нашей памяти хотят вытравить то, что мы являемся потомками поколения победителей. Заставить каяться, непонятно только за что. За то, что мы спасли мир от коричневой чумы. А что такое нацизм? Насколько это человеконенавистническая идеология. Мы сейчас с вами прекрасно осознаем, когда говорим о геноциде на оккупированных территориях Советского Союза. Когда знаем то, что творили нацисты и планировали в отношении наших народов.

В условиях, когда коллективный Запад предпринимает попытки переформатировать историческое сознание целых поколений, сохранение подлинной памяти о Победе становится вопросом национального суверенитета. Беларусь и Россия сообща противодействуют попыткам искажения фактов. Эксперты призывают активизировать работу по возвращению на родину исторических ценностей, вывезенных с территории наших стран в годы войны.