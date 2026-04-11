Жертвы «коричневой чумы» – в Беларуси почтили память узников фашистских концлагерей

Особая дата для белорусов. 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Жернова смерти перемалывали судьбы людей. За годы Второй мировой войны через них прошли 20 миллионов человек из 30 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в нашей стране проживают около 5 тысяч бывших узников фашизма. И наш долг – благодарить их за мирное небо и заботиться, пока есть такая возможность. В преддверии Дня Победы им выплатят материальную помощь от государства в размере полутора тысяч рублей.

В годы Великой Отечественной войны погиб каждый третий житель нашей страны. Мы чтим память об их подвиге. Траурные митинги 11 апреля прошли у мемориалов и памятников. В память о людях, которые навсегда остались за колючей проволокой. Белорусы отдают дань уважения тем, кто погиб, но не склонился перед лицом коричневой чумы. Цветы легли и к подножию мемориала концлагеря «Шталаг-352».

«Шталаг-352» навсегда останется в истории как один из самых страшных концлагерей, действовавших на территории нашей страны. Условия, созданные здесь нацистами, были смертным приговором с первого дня. Этот лагерь сформировали специально для тех, кто, оказавшись в плену, не присягнул на верность фашистам. Они предпочли смерть в мучениях. За годы войны в «Шталаге-352» были убиты более 80 тысяч человек.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Здесь размещались военнопленные, советские красноармейцы, которые попали в плен. И здесь, на этом месте, погибли тысячи людей, которые принесли свои жизни на алтарь борьбы с нацизмом. Это ярчайшее проявление вот той политики геноцида, которую осуществляли германские власти на оккупированной территории Беларуси.