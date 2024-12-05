Добрые дела от чистого сердца – в мире отмечают Международный день добровольцев

Забота о других – особый смысл жизни. 5 декабря во всем мире отмечают Международный день добровольцев. В Беларуси это движение очень популярно. И с каждым годом число его участников неуклонно растет. И это не только молодежь, но и люди в возрасте. Всех их объединяет одна общая цель – поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Добрые дела от чистого сердца – материал Эллы Маркевич.

Каждый день после учебы Анастасия спешит к малышам, которых оставили еще при рождении по разным причинам. Эти крохи проводят в больнице от месяца до полугода. Покормить, перепеленать и даже убаюкать. Волонтеры, такие как Анастасия, заботятся о малютках ежедневно. Проводят с детками минимум по 4 часа в день. Ощутимая помощь для медперсонала.

Анастасия Лазаренко, волонтер:

Некоторые детки лежат крайне мало. Не успеваешь к ним привязаться. В прошлом году были детки, которые подолгу лежали. Да, тогда было тяжелее. Ну, это тоже со временем проходит. Проект «Няня вместо мамы» – отличная возможность применить знания на практике и помочь другим. Анастасия успешно совмещает учебу и общественную деятельность. Сейчас уже на 3-м курсе медицинского колледжа. А в волонтерстве девушка почти год. И уже есть собственные победы. Проект Красного Креста «Няня вместо мамы» не новый. Стартовал в 2017 году и продолжает активно развиваться по всей стране. Только в столице в инициативу вовлечены свыше 30 волонтеров из медицинского колледжа.

Наталья Саркисян, заведующая педиатрическим отделением № 5 УЗ «3-я городская детская клиническая больница»:

Детки, которые у нас на смеси, кормятся каждые 3 часа. Помощь волонтеров, безусловно, приветствуется, потому что они могут переодеть детей, покормить. Столичный медколледж уже давно сотрудничает с Красным Крестом, реализуя множество совместных проектов. Примечательно, что более 95 % учащихся – волонтеры.