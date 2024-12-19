В Минском районе к марафону добра «Чудеса на Рождество» присоединятся более 600 волонтёров

Окружить теплом и заботой каждого. В Центральном регионе стартовала республиканская инициатива БРСМ «Чудеса на Рождество». Она проходит в рамках благотворительного проекта «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Волонтеры будут собирать подарочные наборы для ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Присоединиться к марафону может каждый. А направлять на «добрые инициативы» будут активисты БРСМ. Ребята будут работать в крупных торговых центрах. А местным жителям необходимо лишь проявить инициативу и купить подарок. Это могут быть канцелярские товары, игрушки или сладости. Все подарочные наборы передадут детям-сиротам, инвалидам, а также ребятам из многодетных и малообеспеченных семей.

Мария Пальчевская, волонтер БРСМ:

Мы участвуем в этой акции на протяжении нескольких лет. Каждый год мы приезжаем в торговые центры, проводим данную акцию, видим, что люди активничают. Ульяна Захарова, волонтер БРСМ:

Волонтерство для меня – это как способ помочь людям. Мы посещаем детские дома, реабилитационные центры, больницы, в которых лежат детки.