Стажировка в РВЦ – уникальный проект! Рассказываем, как обучают волонтеров оказывать качественную помощь

Инициатива, добро, единство. Так звучит слоган волонтеров нашей страны. Сегодня это движение объединяет десятки тысяч белорусов. А начинается все с семьи и со школы. Желание помочь безвозмездно. Анна Вишневская одна из тех, кто пронесла это желание через годы.

Анна Вишневская, студентка Белорусского государственного университета иностранных языков:

Я считаю, что все идет из семьи. В целом для меня волонтерство стало продолжением тех идеалов, которые закладывались во мне моими родителями. Сам факт помощи – это большое счастье, волонтерство как раз таки отражает это желание, эту мысль.

Анна активно помогает в домах престарелых, возит корм в приюты для животных, участвует в организации мероприятий. Девушка также занимается переводческой деятельностью. Она не останавливается на достигнутом.

В этом году у волонтеров появилась уникальная возможность: пройти обучение, чтобы оказывать помощь качественно и, что самое главное, не навредить. Стажировка в Республиканском волонтерском центре – это брендовый проект, аналогов в стране нет.