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В Минске дан старт волонтёрскому проекту «В мире армейского спорта»

18 января 2025 19:09
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Дворец игровых видов спорта «Уручье» сегодня распахнул двери для воспитанников детских домов и социально-педагогических учреждений в рамках волонтерского проекта «В мире армейского спорта», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В Минске дан старт волонтёрскому проекту «В мире армейского спорта»-2

Для детей была организована активная соревновательная программа. Ребята с удовольствием и неподдельным интересом участвовали в квестах, тренировали ловкость и быстроту. Данное мероприятия стало отличной возможностью получить положительный заряд энергии, приобщиться к здоровому образу жизни, а также приобрести новых друзей. В конце каждого ждал сладкий подарок. 

В Минске дан старт волонтёрскому проекту «В мире армейского спорта»-4

Вадим Белоусов, заместитель командира спортивной роты по идеологической работе Спортивного комитета Вооруженных сил Беларуси: 
Мы приглашаем спортсменов, которые показывают определенные результаты, добиваются цели и могут чему-то научить, что-то показать, рассказать о себе. Тем самым ребята из детских домов, педагогических центров могут для себя раскрыть что-то новое.

Данный праздник проводится не впервые. С каждым разом он набирает ход. Основная цель – популяризация спорта и физической культуры. А приглашенные профессиональные атлеты с удовольствием делятся секретами мастерства в олимпийских и неолимпийских дисциплинах.

# Вадим Белоусов # Спортивный праздник # Волонтеры в Минске

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