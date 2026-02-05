В Гомеле восстановили водоснабжение частного сектора. Около 100 домов в районе улиц Свиридова и Яговкина сегодня, 5 февраля, оставались без воды. Всему виной стал прорыв водопроводной линии. Поврежденный участок находился под проезжей частью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С самого утра на месте работает аварийная бригада, задействована спецтехника – службы делают все возможное для оперативного восстановления подачи воды. Устранить протечку планировали к 17 часам. Однако выполнить ремонтные работы удалось быстрее. Сейчас проводят промывку и дезинфекцию поврежденного участка с отбором проб специалистами ведомственной лаборатории «Гомельводоканала».