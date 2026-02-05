В Гомеле восстановили водоснабжение частного сектора. Около 100 домов в районе улиц Свиридова и Яговкина сегодня, 5 февраля, оставались без воды. Всему виной стал прорыв водопроводной линии. Поврежденный участок находился под проезжей частью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.