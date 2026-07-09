В Жлобине после аварии на водозаборе восстановлено водоснабжение

Водоснабжение в Жлобине восстановлено. Ранним утром райцентр и три ближайшие деревни – Солоное, Октябрь и Грабск – из-за технической поломки на водозаборе остались без холодного и горячего водоснабжения. На место незамедлительно выехали оперативные группы районного и областного управлений МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь спасателей и две единицы специальной техники работали на водозаборе. Был организован подвоз технической воды для нужд центральной районной больницы, чтобы медицинское учреждение работало без сбоев. В городе были развернуты мобильные точки снабжения. Цистерны с питьевой водой размещали в шести точках. А также у сельисполкома в деревне Солоное.

В Жлобинском райисполкоме подчеркивают: ремонтные работы продолжаются, возможны пониженное давление в сети, слабый напор воды и временное ухудшение ее качества.