КГК Могилевской области проводит горячую линию по вопросам обеспечения граждан качественной питьевой водой

Также можно высказать свое мнение об улучшении качества оказания коммунальных услуг в этой сфере. Обращения принимаются по телефону 191 с 9 до 13 и с 14 до 18 часов. Напомним, в начале января произошло знаковое событие – на водоснабжение из подземных источников полностью перевели столицу. Также в стране принимается ряд других мер, чтобы потребители получали питьевую воду высочайшего качества. За последние четыре года в рамках поручения главы государства построено 753 станции обезжелезивания во всех крупных населенных пунктах. На текущий год в планах – ввести в эксплуатацию более 300 таких объектов. Речь, прежде всего, о малых населенных пунктах, а также деревнях с небольшим количеством проживающих. В целом, по данным МЖКХ, к концу этого года все жители Беларуси будут обеспечены качественной питьевой водой.