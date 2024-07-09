Вступили в силу изменения в Закон «О дорожном движении»

В Беларуси начали действовать изменения в Закон «О дорожном движении». Прежде всего они касаются тех, кто собирается получить или обменять права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, теперь не придется сдавать теоретический экзамен гражданам России и Беларуси, которые хотят обменять права, выданные в Российской Федерации. Проще стало обменять иностранное удостоверение, если утеряно старое. Теперь не понадобится дубликат. Еще из нововведений: больше не требуется соблюдать минимальную продолжительность испытания в условиях реального дорожного движения. Его длительность зависит только от выполнения обязательных элементов.

Павел Санкевич, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси:

И мотоциклисты: допускается одна ошибка на одном элементе. В этом случае экзамен продолжается с элемента, на котором допущена данная ошибка. Не потребуется сдача теоретического экзамена для граждан, которые имеют право управления А, А1, В, С. У нас повторная сдача практического экзамена предусматривалась через месяц. Ранее было принято решение о сокращении до 10 дней.

Изменения вступили в силу 6 июля. К слову, с конца марта действуют и другие новшества. Теперь права выдают на 20 лет вместо 10.