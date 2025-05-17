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Карпенков: 90% новобранцев изъявили желание служить по контракту

17 мая 2025 11:05
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Присягу 17 мая приняли и новобранцы внутренних войск Беларуси. Торжественный ритуал прошел в известной войсковой части спецназа 3214, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карпенков: 90% новобранцев изъявили желание служить по контракту-2

Перед боевыми знаменами соединений и воинских частей около 260 будущих спецназовцев присягнули на верность народу и отечеству. Большинство из них имеет высшее или специальное техническое образование. Теперь новобранцев ждет дальнейшая служба, а многих, возможно, и профессиональная карьера в силовых ведомствах.

Карпенков: 90% новобранцев изъявили желание служить по контракту-4

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Мы укомплектованы более чем на 100%. Пришло очень хорошее молодое пополнение, креативные парни с хорошим чувством юмора, с хорошим образованием, отличные спортсмены.

Самое главное, что они очень высоко морально заряжены. За эти три недели уже 90% изъявило желание служить по контракту. И они говорят: мы хотим служить в спецназе, мы заряжены, и мы будем выполнять задачи там, куда нас пошлет Родина.

После торжественной церемонии для новобранцев спецназа и гостей воинской части были организованы показательные выступления.

# Внутренние войска Беларуси # Николай Карпенков

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