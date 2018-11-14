Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на рост объема инвестиций почти в два раза к 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Улучшение инвестиционного климата стало главной темой парламентских слушаний.

Сегодня в нашей стране создаются благоприятные условия как для иностранных, так и отечественных компаний. Так, за последние 10 лет очень серьезно переработано законодательство. Легче стало не только начинать, но и вести бизнес. Барьеры устранены в торговле, сферах строительства и международных перевозок. Перечни обязательных санитарных, противопожараных и других требований сокращены как минимум в 10 раз. В итоге цифры говорят сами за себя: по итогам 9 месяцев темп роста инвестиций составил без малого 110 %. Привлечен 1 миллиард 400 млн прямых иностранных инвестиций.

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас несколько законопроектов направлено на улучшение инвестиционного климата. Это изменения и дополнения в закон об инвестициях, о приватизации. Сейчас в Палате представителей ко второму чтению готовятся изменения в некоторые кодексы, в том числе Уголовный, Уголовно-процессуальный, Административный кодексы. Это связано с декриминализацией экономических рисков.

Это очень важно, потому что для иностранных инвесторов очень важно минимизировать риск и максимизировать прибыль. Если сочетание обеспечивается лучше, чем в других странах, они приходят к нам в страну.

В нашей стране иностранного капитала больше всего в торговле и сфере услуг. Поэтому стоит задача сконцентрироваться на промышленном секторе. Также развиваются свободные экономические зоны: в 2018 году здесь появилось 42 резидента, в индустриальном парке «Великий камень» – 17 новичков.