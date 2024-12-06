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Заводской район открыл культурно-патриотический фестиваль «Минск единый»

06 декабря 2024 18:04
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В столице дан старт культурно-патриотическому фестивалю «Минск единый». Первым эстафету принял индустриальный центр города – Заводской район, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Заводской район открыл культурно-патриотический фестиваль «Минск единый»-2

На сцене Дворца культуры МАЗ выступили талантливые представители различных объединений и профессий. Это юные артисты, воспитанники центров творчества и работники промышленных предприятий. Все они трудятся на производствах, учат детей, занимаются спортом и искусством. 

В рамках фестиваля также подготовлена выставка достижений. Продукцию промышленных гигантов, находящихся на территории Заводского района, хорошо знают во многих странах мира. 

Заводской район открыл культурно-патриотический фестиваль «Минск единый»-4

Ирина Якутович, кладовщик спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Это честь – представлять Заводской район. Песню буду петь Ирины Дорофеевой «Сердце земли моей» про нашу Беларусь красивую. 

Заводской район открыл культурно-патриотический фестиваль «Минск единый»-6

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района:
У нас есть талантливые люди, которые талантливы не только на конвейерной линии, но и как актеры, как хорошие певцы.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Основная цель этого фестиваля – показать единство белорусского народа, единство минчан, единство всех жителей, каждого района. Сегодня имели возможность посмотреть в Заводском районе, чем богат район, какой вклад предприятия, организации, учреждения, люди, заводчане вносят в развитие нашего города и нашей страны.  

Заводской район открыл культурно-патриотический фестиваль «Минск единый»-8

Районные этапы фестиваля – это отборочные туры. Городской финал пройдет в формате концерта в рамках «Марафона единства» на одной из крупных площадок в январе 2025 года и соберет лучшие творческие номера из всех районов.

# Фестиваль # Андрей Стригельский # Владимир Шибеко

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