Заводской район открыл культурно-патриотический фестиваль «Минск единый»

В столице дан старт культурно-патриотическому фестивалю «Минск единый». Первым эстафету принял индустриальный центр города – Заводской район, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В столице дан старт культурно-патриотическому фестивалю «Минск единый». Первым эстафету принял индустриальный центр города – Заводской район, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На сцене Дворца культуры МАЗ выступили талантливые представители различных объединений и профессий. Это юные артисты, воспитанники центров творчества и работники промышленных предприятий. Все они трудятся на производствах, учат детей, занимаются спортом и искусством.
В рамках фестиваля также подготовлена выставка достижений. Продукцию промышленных гигантов, находящихся на территории Заводского района, хорошо знают во многих странах мира.
Ирина Якутович, кладовщик спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Это честь – представлять Заводской район. Песню буду петь Ирины Дорофеевой «Сердце земли моей» про нашу Беларусь красивую.
Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района:
У нас есть талантливые люди, которые талантливы не только на конвейерной линии, но и как актеры, как хорошие певцы.
Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Основная цель этого фестиваля – показать единство белорусского народа, единство минчан, единство всех жителей, каждого района. Сегодня имели возможность посмотреть в Заводском районе, чем богат район, какой вклад предприятия, организации, учреждения, люди, заводчане вносят в развитие нашего города и нашей страны.
Районные этапы фестиваля – это отборочные туры. Городской финал пройдет в формате концерта в рамках «Марафона единства» на одной из крупных площадок в январе 2025 года и соберет лучшие творческие номера из всех районов.