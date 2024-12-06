Заводской район открыл культурно-патриотический фестиваль «Минск единый»

В столице дан старт культурно-патриотическому фестивалю «Минск единый». Первым эстафету принял индустриальный центр города – Заводской район, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На сцене Дворца культуры МАЗ выступили талантливые представители различных объединений и профессий. Это юные артисты, воспитанники центров творчества и работники промышленных предприятий. Все они трудятся на производствах, учат детей, занимаются спортом и искусством.

В рамках фестиваля также подготовлена выставка достижений. Продукцию промышленных гигантов, находящихся на территории Заводского района, хорошо знают во многих странах мира.