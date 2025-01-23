«Этот президентский подарок для нас открывает дороги» – социально-педагогическому центру передали новый автобус МАЗ

Все лучшее – детям. Теперь в «Социально-педагогическом центре с приютом Заводского района» есть свой личный пригородный автобус. Его в начале недели подарили Александру Лукашенко от имени коллектива Минского автомобильного завода, и глава государства сразу же нашел, как и где его применить, рассказали в программе Новости «24 часа».

Сегодня, 23 января, глава администрации Заводского района и заместитель директора МАЗ вручил руководству социально-педагогического центра ключи от нового автобуса. Центр включает четыре подразделения, среди которых – детский социальный приют. Главная задача – защита прав детей в сложной ситуации. Сейчас в приюте находятся 30 детей, которым оказывается социально-педагогическая и психологическая помощь. Выездные мероприятия, экскурсии и другие активные занятия – личный транспорт станет незаменимым помощником.

Инна Канцавенко, директор Социально-педагогического центра с приютом Заводского района Минска: Планировать далекие поездки – всегда это вызывало сложности. Этот президентский подарок, конечно, он для нас открывает дороги. То есть куда-то мы теперь можем планировать и реализовывать свои самые смелые желания. В ближайшее время мы бы хотели попасть на хоккейный матч с главой нашего государства, потому что патриоты Беларуси нам предложили такую возможность. А теперь у нас есть автобус, на котором мы туда прекрасно доберемся.

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района Минска:

Сегодня детям действительно важно чувствовать заботу, чувствовать опеку, ну а мы как взрослые должны создать комфортные условия их пребывания вне зависимости от учреждения образования, в котором они находятся. Ну и подарок детям, как мы сегодня посмотрели, понравился. Они очень рады, даже первая поездка, которая была, ну это неподдельные эмоции, то искреннее чувство, которое они испытывали – это дорогого стоит.

Автобус – уникальный. В отличие от обычного, в нем 60 сидячих мест, что делает его идеальным для организации выездных мероприятий.