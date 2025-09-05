Опыты и высокоточные исследования! В 21-й столичной гимназии открылся современный экоцентр

Лабораторные опыты, высокоточные исследования, а еще практикумы на тему охраны окружающей среды. В 21-й столичной гимназии открылся современный экоцентр, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В профильных классах инженерной направленности на повышенном уровне изучают химию, биологию. А теперь появилось и современное пространство, где есть все возможности для проведения различного рода опытов и исследований.

Мария Богино, учащаяся гимназии №21 Минска: Этот класс очень хорошо оборудован. Поэтому, я думаю, знаний у нас появится очень много новых. И они мне очень пригодятся при поступлении. Я подумала, что мне достаточно близка биология и химия, и мне интересна профессия эколога, а также, может быть, медик.

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района Минска: Создание этого центра позволит не только ребятам Заводского района, но и ребятам города Минска более тесно и углубленно изучить, проанализировать те процессы, которые происходят. То ли это в росте растений, то ли это в изучении полезных ископаемых.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Хотелось бы и дальше развивать это направление, развивать этот инженерный класс, чтобы дети могли погрузиться в те экосистемы, которые представлены сегодня в Республике Беларусь, погрузиться именно в проблемы. С помощью науки и непосредственной практики предложить какие-то идеи, мероприятия по разрешению тех или иных сложных ситуаций, вопросов, а мы бы в будущем, я уверен, реализовали бы уже непосредственно их в производстве и на практике.

Открытие подобных центров и профильных классов – часть комплексного образовательного проекта «Зеленые школы». Количество таких учреждений постоянно увеличивается. Только в прошлом году в стране их стало больше почти на 40 %.