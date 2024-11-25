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В столице завершился VI фестиваль боевых искусств «Минский рубеж»

25 ноября 2024 08:19
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В столице прошел фестиваль боевых искусств «Минский рубеж». Состязания длились в течение трех дней сразу на нескольких спортивных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице завершился VI фестиваль боевых искусств «Минский рубеж»-2

Около 700 школьников в разных весовых и возрастных категориях демонстрировали навыки владения приемами в таких видах спорта, как каратэ, бокс, дзюдо и тхэквондо. Участвовали представители всех регионов Беларуси.

В столице завершился VI фестиваль боевых искусств «Минский рубеж»-4

Макар Терлюкевич, учащийся средней школы № 165 Минска:
Я свои шансы на победу оцениваю высоко. Я много тренировался, несколько раз был на соревнованиях и хорошо готовился.

В столице завершился VI фестиваль боевых искусств «Минский рубеж»-6

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района Минска:
На этих площадках, на таких районных, региональных площадках растут серьезные спортсмены, которые в последующем уже будут защищать честь не только своего региона, но и в целом республики на мировых аренах.

В столице завершился VI фестиваль боевых искусств «Минский рубеж»-8

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, председатель ОО «Белорусская федерация каратэ»:
Соревнования по Восточным единоборствам «Минский рубеж» преображаются. Становится все больше участников. Уровень организации растет. И федерации, которые развивают эти направления, активно принимают участие в этом спортивно-массовом мероприятии. И сегодня тоже мы видим большой интерес детей, родителей. И действительно получился хороший праздник.

Такие соревнования позволяют выявить лучших ребят, которые готовы к большому спортивному будущему. Все победители и призеры соревнований награждены дипломами, медалями и ценными призами.

# Спортивные соревнования # Карате # Алексей Богданов # Владимир Шибеко

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