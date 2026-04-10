В Минске отремонтируют почти 2 млн «квадратов» дорог

В 2026 году в Минске запланирован ремонт порядка 1 миллиона 900 тысяч квадратных метров дорог. В том числе миллион «квадратов» – с полной заменой покрытия. Работы ведутся во всех районах города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Заводском уже отремонтировано порядка 20 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети. Всего в планах 120 тысяч квадратов. Кроме замены асфальта, специалисты занимаются профилактической обработкой покрытий, также выполняют герметизацию швов и трещин. Обновят и дворовые проезды. В районе работы выполнены на территории порядка 9 тысяч кв. м. Уделят внимание и созданию безбарьерной среды.

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района:

У нас на 2026 год запланировано 13 мероприятий по безопасности дорожного движения, уже реализовано два. По безбарьерной среде, это понижение бортового камня, укладка тактильной плитки, выполнено 13 мероприятий из 48. И параллельно не забываем про пешеходные связи, тротуары, ведем ремонт тротуаров. По планам – выполнить на 2026 год порядка 13 тысяч метров квадратных.

Кроме того, в 2026-м в столице запланирована замена 220 остановочных павильонов. Ожидается, что к концу года порядка половины таких пунктов в городе будут нового образца.