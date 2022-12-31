«Мы несём в каждый дом частицу счастья». Вот что пожелал директор Белгосцирка белорусам в новом году

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

Дорогие наши телезрители, я с удовольствием хочу поздравить вас с Новым годом, но это еще только начало. Хотел бы остановиться на том, что 2022 год для Белорусского государственного цирка и для меня как директора был очень насыщенным. Мы очень счастливы, что к нам люди приходят с разными настроениями, но уходят с хорошим, приподнятым настроением. Мы несем в каждый дом частицу счастья и положительных эмоций. И это главная задача Белорусского государственного цирка. Я хочу, чтобы 2023 год был еще более позитивный. Артисты и я как директор Белорусского государственного цирка сделаем все, чтобы это было так. С Новым годом, дорогие телезрители!

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