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«Мы несём в каждый дом частицу счастья». Вот что пожелал директор Белгосцирка белорусам в новом году

31 декабря 2022 12:49
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Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:
Дорогие наши телезрители, я с удовольствием хочу поздравить вас с Новым годом, но это еще только начало. Хотел бы остановиться на том, что 2022 год для Белорусского государственного цирка и для меня как директора был очень насыщенным. Мы очень счастливы, что к нам люди приходят с разными настроениями, но уходят с хорошим, приподнятым настроением. Мы несем в каждый дом частицу счастья и положительных эмоций. И это главная задача Белорусского государственного цирка. Я хочу, чтобы 2023 год был еще более позитивный. Артисты и я как директор Белорусского государственного цирка сделаем все, чтобы это было так. С Новым годом, дорогие телезрители!

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# Новый год # общество # Владимир Шабан # Фотофакт

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