Впервые выступят артисты из Монголии! Рассказываем о новой программе Белгосцирка «Цирколето»

Все мечтают вернуться в детство. Мы знаем, где найти такую машину времени, когда можно хотя бы на пару часиков стать маленьким восторженным зрителем и восхищенно наблюдать за воздушными гимнастами, смешными клоунами, страшно прекрасными тиграми и их бесстрашными дрессировщиками. Программа Белорусского государственного цирка «Цирколето» – новая и современная.

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

Начну с братьев наших меньших. Будет полный набор: и кошечки, и собачки, и попугаи, и, конечно же, аттракцион тигров под руководством Карины и Артура Багдасаровых.

Будет хорошая трюковая часть – воздушные гимнасты будут работать. Впервые к нам в цирк мы пригласили артистов из Монголии. Это будет групповой акробатический номер. Я их смотрел, они удивляют публику, и для нас тоже было принципиальным их пригласить. Естественно, клоуны. Вот три составляющие классического цирка. Наш зритель любит такой цирк.