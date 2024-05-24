Впервые выступят артисты из Монголии! Рассказываем о новой программе Белгосцирка «Цирколето»

Все мечтают вернуться в детство. Мы знаем, где найти такую машину времени, когда можно хотя бы на пару часиков стать маленьким восторженным зрителем и восхищенно наблюдать за воздушными гимнастами, смешными клоунами, страшно прекрасными тиграми и их бесстрашными дрессировщиками. Программа Белорусского государственного цирка «Цирколето» – новая и современная.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Шабан, директор Белгосцирка, и Карина Багдасарова, заслуженная артистка Российской Федерации, руководитель аттракциона «Тигры-шоу».
Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:
Начну с братьев наших меньших. Будет полный набор: и кошечки, и собачки, и попугаи, и, конечно же, аттракцион тигров под руководством Карины и Артура Багдасаровых.
Будет хорошая трюковая часть – воздушные гимнасты будут работать. Впервые к нам в цирк мы пригласили артистов из Монголии. Это будет групповой акробатический номер. Я их смотрел, они удивляют публику, и для нас тоже было принципиальным их пригласить. Естественно, клоуны. Вот три составляющие классического цирка. Наш зритель любит такой цирк.
25 мая состоится премьера программы.
Владимир Шабан:
Премьера – это волнительно, потому что как все пойдет… Волноваться есть почему. Билетов на премьеру нет, все проданы. Но все артисты – профессионалы, все готовы. Идут репетиции, я думаю, что все получится. Приходите!
Карина Багдасарова рассказала, каково работать с хищными животными – тиграми. Подробнее смотрите в видео.