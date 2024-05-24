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Впервые выступят артисты из Монголии! Рассказываем о новой программе Белгосцирка «Цирколето»

24 мая 2024 12:50
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Все мечтают вернуться в детство. Мы знаем, где найти такую машину времени, когда можно хотя бы на пару часиков стать маленьким восторженным зрителем и восхищенно наблюдать за воздушными гимнастами, смешными клоунами, страшно прекрасными тиграми и их бесстрашными дрессировщиками. Программа Белорусского государственного цирка «Цирколето» – новая и современная.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Шабан, директор Белгосцирка, и Карина Багдасарова, заслуженная артистка Российской Федерации, руководитель аттракциона «Тигры-шоу».

Впервые выступят артисты из Монголии! Рассказываем о новой программе Белгосцирка «Цирколето»-1

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:
Начну с братьев наших меньших. Будет полный набор: и кошечки, и собачки, и попугаи, и, конечно же, аттракцион тигров под руководством Карины и Артура Багдасаровых.

Будет хорошая трюковая часть – воздушные гимнасты будут работать. Впервые к нам в цирк мы пригласили артистов из Монголии. Это будет групповой акробатический номер. Я их смотрел, они удивляют публику, и для нас тоже было принципиальным их пригласить. Естественно, клоуны. Вот три составляющие классического цирка. Наш зритель любит такой цирк.

25 мая состоится премьера программы.

Впервые выступят артисты из Монголии! Рассказываем о новой программе Белгосцирка «Цирколето»-4

Владимир Шабан:
Премьера – это волнительно, потому что как все пойдет… Волноваться есть почему. Билетов на премьеру нет, все проданы. Но все артисты – профессионалы, все готовы. Идут репетиции, я думаю, что все получится. Приходите!

Карина Багдасарова рассказала, каково работать с хищными животными – тиграми. Подробнее смотрите в видео.

# Цирк # общество # Владимир Шабан # Юрий Царёв # Ольга Бурлакова # Юлия Самусенко

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