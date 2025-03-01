Тандем всадника и лошади – как проходит республиканский чемпионат по конному спорту?

Алина Трус, корреспондент:

В Минском районе проходит чемпионат по конному спорту. На площадке в Ратомке собрались сильнейшие. Для них это старт республиканского конкурного сезона. Александр Березовский в профессиональном спорте уже более 30 лет. С самого детства ему нравилось кататься на лошадях. Почти сразу хобби переросло в дело всей жизни. Ежедневные тренировки вошли в распорядок дня. Тандем всадника и лошади крайне значим, поэтому спортсмены стараются найти правильный подход к скакунам. Секрет успешного выступления – парная работа.

Александр Березовский, мастер спорта Республики Беларусь по конному спорту:

С лошадью надо искать взаимопонимание. Конечно, они очень чуткие. Где-то и строгость нужна, и погладить. Насколько ты себя с ними будешь вести правильно: не бить, хвалить больше, кормить сахаром, и тогда они отвечают тебе тем же. На республиканском чемпионате зрелищный конкурс демонстрирует пары разных возрастных категорий. Они преодолевают параллельные брусья и другие конструкции из дерева разной высоты. И все испытания на время.