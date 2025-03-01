Тандем всадника и лошади – как проходит республиканский чемпионат по конному спорту?
Алина Трус, корреспондент:
В Минском районе проходит чемпионат по конному спорту. На площадке в Ратомке собрались сильнейшие. Для них это старт республиканского конкурного сезона.
Александр Березовский в профессиональном спорте уже более 30 лет. С самого детства ему нравилось кататься на лошадях. Почти сразу хобби переросло в дело всей жизни. Ежедневные тренировки вошли в распорядок дня.
Тандем всадника и лошади крайне значим, поэтому спортсмены стараются найти правильный подход к скакунам. Секрет успешного выступления – парная работа.
Александр Березовский, мастер спорта Республики Беларусь по конному спорту:
С лошадью надо искать взаимопонимание. Конечно, они очень чуткие. Где-то и строгость нужна, и погладить. Насколько ты себя с ними будешь вести правильно: не бить, хвалить больше, кормить сахаром, и тогда они отвечают тебе тем же.
На республиканском чемпионате зрелищный конкурс демонстрирует пары разных возрастных категорий. Они преодолевают параллельные брусья и другие конструкции из дерева разной высоты. И все испытания на время.
Владимир Краевский, заместитель генерального директора Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства:
Дети и любители у нас прыгают от 90 до 110 сантиметров, финальный день у них 110. Дальше у нас по чемпионату средний круг – для лошадей 6 лет. У них высота уже 120-135 сантиметров и большой круг, где будет разыгрываться звание чемпиона Республики Беларусь в помещении этого года. Это будет финальный маршрут – 150 сантиметров.
Наравне с профессионалами показывают мастерство и любители. Такие турниры – прекрасная возможность заявить о себе. Приезжают желающие со всех уголков Беларуси. В этот раз, например, много участников из Брестской, Гомельской и Гродненской областей.
Подробности в видео.