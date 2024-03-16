Прямой эфир

В Ратомке состоялся заключительный день чемпионата страны по конному спорту

16 марта 2024 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Ратомке состоялся заключительный день чемпионата страны по конному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Ратомке состоялся заключительный день чемпионата страны по конному спорту-1

Сильнейшие белорусские спортсмены соревновались в классическом виде – выездке. Свой высокий уровень в очередной раз подтвердила лидер нашей сборной Анна Карасева на лошади Квинта. Тандем одержал безоговорочную победу. Отметим, с опытными наездниками соревновались и юные атлеты, которые представляли минский, гомельский и витебский регионы. Для них это возможность заявить о себе. А вот представители сборной проходят отбор на важные старты.

В Ратомке состоялся заключительный день чемпионата страны по конному спорту-4

Владимир Краевский, начальник учебно-спортивного отдела РЦОП по конному спорту и коневодству:
У нас проходит третий чемпионат Беларуси в помещении по выездке. У нас уже прошли два чемпионата. Это был троеборный чемпионат и по преодолению препятствий. Сегодня финальный день чемпионата Беларуси по выездке. В нем принимают участие более 76 спортивных пар. В этом соревновании у нас определяется отбор для участников евразийских игр, которые пройдут у нас в апреле. Мы ожидаем здесь много гостей из России, Казахстана и Узбекистана.

Этап Кубка Евразии пройдет в Ратомке с 16 по 21 апреля.

# Конный спорт # Владимир Краевский

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Богданов посетил ЧБ по каратэ: здесь идёт борьба за место на чемпионат Европы
16 марта 2024 17:36

Алексей Богданов посетил ЧБ по каратэ: здесь идёт борьба за место на чемпионат Европы

Национальная сборная Беларуси по гандболу одолела команду России в товарищеском поединке
16 марта 2024 13:57

Национальная сборная Беларуси по гандболу одолела команду России в товарищеском поединке

Команда «БАТЭ» обыграла футболистов «Минска» в первом туре чемпионата Беларуси
16 марта 2024 13:54

Команда «БАТЭ» обыграла футболистов «Минска» в первом туре чемпионата Беларуси