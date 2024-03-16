В Ратомке состоялся заключительный день чемпионата страны по конному спорту

Сильнейшие белорусские спортсмены соревновались в классическом виде – выездке. Свой высокий уровень в очередной раз подтвердила лидер нашей сборной Анна Карасева на лошади Квинта. Тандем одержал безоговорочную победу. Отметим, с опытными наездниками соревновались и юные атлеты, которые представляли минский, гомельский и витебский регионы. Для них это возможность заявить о себе. А вот представители сборной проходят отбор на важные старты.

Владимир Краевский, начальник учебно-спортивного отдела РЦОП по конному спорту и коневодству:

У нас проходит третий чемпионат Беларуси в помещении по выездке. У нас уже прошли два чемпионата. Это был троеборный чемпионат и по преодолению препятствий. Сегодня финальный день чемпионата Беларуси по выездке. В нем принимают участие более 76 спортивных пар. В этом соревновании у нас определяется отбор для участников евразийских игр, которые пройдут у нас в апреле. Мы ожидаем здесь много гостей из России, Казахстана и Узбекистана.