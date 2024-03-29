В Ратомке состоялся заключительный день 1-го этапа Кубка Победы по выездке. Кто из всадников в числе сильнейших?
В Ратомке состоялся заключительный день первого этапа Кубка Победы по выездке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный турнир позволяет спортивными достижениями почтить память героев Великой Отечественной войны. Он объединяет всадников из регионов Беларуси и России. В мае состоится финал Кубка. Пока же спортсмены проходят отбор, соревнуясь на этапах.
Владимир Краевский, начальник учебно-спортивного отдела РЦОП по конному спорту и коневодству:
У нас сейчас проходит этап Кубка Победы. Это традиционный турнир, который мы проводим совместно с Российской Федерацией. Мы в прошлые годы посвящали его операции «Багратион», освобождению Брестской крепости. В этом году мы посвящаем этот этап 80-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. К нам приезжают спортсмены из наших регионов: это Витебская область, Гомельский центр и Минский областной центр.
Конкуренция на белорусском этапе достаточно серьезная. Причем как у членов национальной команды, так и юниоров.
Анастасия Дудкова, мастер спорта:
Конкуренция есть всегда. Конечно, не все всадники приняли участие в этом турнире. Анна Карасева вчера выступала, выиграла. У нее хорошо сложилась езда. Это наш лидирующий всадник. Валерия Маркина – серьезный конкурент очень. Светлана Макаревич тоже. Довольно сильные всадники, сильные пары, поэтому у нас всегда идет борьба – кто же будет первый.
Татьяна Печенева, участница турнира (юниорка):
Турнир достаточно значимый. Если поедем на финал (будет финал в Москве), это достаточно интересный турнир. На самом деле, бывает конкуренция побольше. В этот раз приехало не так много из других областей. Мы между собой долго соревнуемся, и у нас тесная борьба, даже за тысячные бывает.
Финал Кубка Победы пройдет в начале мая в Подмосковье.