Ратомка принимает Кубок Победы по конкуру – результаты первого дня

Ратомка в эти дни принимает Кубок Победы по конкуру. Белорусский старт собрал рекордное количество участников – 184 дуэта, в числе которых сильнейшие всадники страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе первого дня значились три высоты, первая – самая минимальная – 90 сантиметров. В этой категории соревнуются дети, любители и открытый класс. Отметим, что данный раздел является самым массовым.

Ульяна Белоус, участница турнира:

Для меня этот маршрут был не самый сложный, я его закончила быстро, чисто, с положительными эмоциями, все мне понравилось.

Елена Белоус, инструктор по верховой езде ПКФ «Полочаны»:

90 сантиметров – не такой уж и простой маршрут. Хотелось бы больше таких маршрутов, больше соревнований именно 80, 90 сантиметров, чтобы из любителей и деток вырастали уже спортсмены более осознанные и грамотные. Очень радуют условия тренировок, выступлений, амуниция хорошая, снаряжение. То есть то, чего не хватало нам в детском спорте, когда мы занимались, участвовали. Ну, и возможности. Сейчас больше стало красивых манежей, хороших машин для перевозки лошадей. Улучшаются условия тренировок в целом.

Владимир Краевский, начальник спортивного отдела РЦОП по конному спорту и коневодству:

Этот старт у нас решает вопрос, кто пойдет и будет участвовать в финале Кубка Победы в России, поэтому это этап отборочный. И лучшие пары, спортсмены попадут на финал в Россию.