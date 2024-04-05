Ратомка принимает Кубок Победы по конкуру – результаты первого дня

Ратомка в эти дни принимает Кубок Победы по конкуру. Белорусский старт собрал рекордное количество участников – 184 дуэта, в числе которых сильнейшие всадники страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ратомка в эти дни принимает Кубок Победы по конкуру. Белорусский старт собрал рекордное количество участников – 184 дуэта, в числе которых сильнейшие всадники страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В программе первого дня значились три высоты, первая – самая минимальная – 90 сантиметров. В этой категории соревнуются дети, любители и открытый класс. Отметим, что данный раздел является самым массовым.
Ульяна Белоус, участница турнира:
Для меня этот маршрут был не самый сложный, я его закончила быстро, чисто, с положительными эмоциями, все мне понравилось.
Елена Белоус, инструктор по верховой езде ПКФ «Полочаны»:
90 сантиметров – не такой уж и простой маршрут. Хотелось бы больше таких маршрутов, больше соревнований именно 80, 90 сантиметров, чтобы из любителей и деток вырастали уже спортсмены более осознанные и грамотные. Очень радуют условия тренировок, выступлений, амуниция хорошая, снаряжение. То есть то, чего не хватало нам в детском спорте, когда мы занимались, участвовали. Ну, и возможности. Сейчас больше стало красивых манежей, хороших машин для перевозки лошадей. Улучшаются условия тренировок в целом.
Владимир Краевский, начальник спортивного отдела РЦОП по конному спорту и коневодству:
Этот старт у нас решает вопрос, кто пойдет и будет участвовать в финале Кубка Победы в России, поэтому это этап отборочный. И лучшие пары, спортсмены попадут на финал в Россию.
Победу в малом серебряном круге, высота барьера 110 сантиметров, праздновала пара Максим Крына и Арлекино, а малое золото оказалось в руках Анастасии Тихонович и ее напарника Боинга, также она на втором коне по имени Фаберже завоевала бронзу. Они смогли показать лучший результат в преодолении препятствий в 1 метр и 25 сантиметров. В субботу, 6 апреля, станут известны лучшие в больших серебряном и золотом кругах.