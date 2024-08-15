В Ратомке стартовал турнир по конному троеборью – на награды претендуют 96 пар

Новый турнир в конном троеборье – чемпионат и первенство СНГ – стартовал в Ратомке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сильнейшие всадники Беларуси и России в течение четырех дней оспорят главный трофей. Всего на награды претендуют 96 пар. Подробности – у Юлии Силипицкой.

Первыми вышли пары, которые претендуют на награды олимпийской программы – езды четырех звезд, манежная езда. Дебютный турнир стал огромной мотивацией для ведущих спортсменок как Беларуси, так и России. 18 пар профессионалов – такого количества соискателей на чемпионство стартовый протокол не видывал давно.

Мария Литвиненко, участница турнира(Россия):

Здорово, что такой турнир проводят здесь впервые и мы все очень рады приехать. Год назад где-то 6 пар набиралось, то есть чуть меньше половины. Сейчас белорусские всадники молодцы и, собственно, на самом деле это наша самая серьезная конкуренция.

Второй вид программы – кросс, для олимпийцев уже выставлены препятствия, их 23. Маршрут равен 3,5 километра, но для зачета необходимо сделать 33 прыжка. Данный вид значительно повлияет на расположение промежуточного протокола перед конкуром.

Владимир Краевский, организатор турнира:

Отрадно, что приехали очень сильные всадники из России, участники Олимпийских игр – Александр Марков, Валерий Мартышев. Наши спортсмены, конечно, не будут падать духом, будут стараться показать свои максимальные результаты и, конечно, выиграть.