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В Ратомке стартовал турнир по конному троеборью – на награды претендуют 96 пар

15 августа 2024 19:10
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Новый турнир в конном троеборье – чемпионат и первенство СНГ – стартовал в Ратомке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сильнейшие всадники Беларуси и России в течение четырех дней оспорят главный трофей. Всего на награды претендуют 96 пар.

Подробности – у Юлии Силипицкой.

В Ратомке стартовал турнир по конному троеборью – на награды претендуют 96 пар-1

Первыми вышли пары, которые претендуют на награды олимпийской программы – езды четырех звезд, манежная езда. Дебютный турнир стал огромной мотивацией для ведущих спортсменок как Беларуси, так и России. 18 пар профессионалов – такого количества соискателей на чемпионство стартовый протокол не видывал давно.

В Ратомке стартовал турнир по конному троеборью – на награды претендуют 96 пар-4

Мария Литвиненко, участница турнира(Россия):
Здорово, что такой турнир проводят здесь впервые и мы все очень рады приехать. Год назад где-то 6 пар набиралось, то есть чуть меньше половины. Сейчас белорусские всадники молодцы и, собственно, на самом деле это наша самая серьезная конкуренция.

В Ратомке стартовал турнир по конному троеборью – на награды претендуют 96 пар-7

Второй вид программы – кросс, для олимпийцев уже выставлены препятствия, их 23. Маршрут равен 3,5 километра, но для зачета необходимо сделать 33 прыжка. Данный вид значительно повлияет на расположение промежуточного протокола перед конкуром.

В Ратомке стартовал турнир по конному троеборью – на награды претендуют 96 пар-10

Владимир Краевский, организатор турнира:
Отрадно, что приехали очень сильные всадники из России, участники Олимпийских игр – Александр Марков, Валерий Мартышев. Наши спортсмены, конечно, не будут падать духом, будут стараться показать свои максимальные результаты и, конечно, выиграть.

В Ратомке стартовал турнир по конному троеборью – на награды претендуют 96 пар-13

В воскресенье, 18 августа, определятся победители и призеры, весь накал страстей и все перипетии, можно увидеть собственными глазами, тем более что вход на уникальный турнир свободный.

Подробности в видео.

# Конный спорт # Владимир Краевский

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