На Кубок Беларуси по конному троеборью заявлены 93 дуэта

Открытый Кубок Беларуси памяти Льва Доватора станет последним стартом перед окончательным формированием состава на соревнования. В отечественном турнире, который стартовал в Ратомке, принимают участие 93 пары. В программе первых двух дней значится манежная езда. Уже состоялись выступления 45 дуэтов, и пока лидирует в классе четырех звезд Марина Иванова. А вот в трех – лучший результат у Ольги Комаровой. Александр Фомин представил сразу два выступления. На боевом коне, а также в одной звезде на молодом пятилетнем скакуне Скайбриге.

Владимир Краевский, начальник учебно-спортивного отдела РЦОП конного спорта и коневодства:

Конкуренция есть. Четыре звезды – программа уже окончена. У нас серьезные спортсмены, национальная команда, которая всегда соревнуется за каждый балл, за каждый процент. Езды новые разработались в прошлом году, поэтому спортсмены обкатывают их, новые упражнения, новые элементы. Пока все идет хорошо, неплохо, выучили новые схемы, показывают достойный результат. Молодежь смотрит на национальную команду, стараются равняться, наступают на пяточки уже переменным составам, и также они будут выступать. Три звезды – у нас программа для юниоров, две звезды – для юношей. Все впереди. Кросс, конкуры. Мы выявим сильнейших и будем знать, кто действительно будет составлять конкуренцию и для национальных команд в будущем.