В Ратомке стартовал этап Кубка Евразии по выездке

Определять лучших будут во всех возрастных группах. В первый день этапа в борьбу вступили юные спортсмены. Молодежь демонстрирует свои силы и претендует на попадание в состав национальной команды. Турнир проходит под присмотром специалистов, которые пристально отслеживают результаты подрастающего поколения. А взрослые и уже состоявшиеся наездники оттачивают свое мастерство, соревнуясь с лидерами российской сборной.

Владимир Краевский, исполняющий обязанности заместителя генерального директора РЦОП конного спорта и коневодства:

В апреле традиционно проходили международные соревнования, этапы Кубка мира по выездке, но в связи с ограничениями мы стали вместе с Россией и другими странами СНГ проводить Евразийские игры. Ребята, которые займут первые места, будут лидерами в нашей стране и в Российской Федерации. Это уже достаточно серьезно для конного спорта. Молодое поколение – это горящие глаза и желание победить. Если что-то не получается, расстройство и слезы. Но заряжены они, конечно, очень позитивно, хотят выступать, хотят показать хороший результат. Есть хорошие лошади, которые достались от более высоких спортсменов и на которых действительно наши дети могут показать достойные результаты.