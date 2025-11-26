В Ратомке стартовала спартакиада детско-юношеских школ по выездке. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены от 14 до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За награды, а их четыре комплекта – три в личном первенстве и в командном турнире – поспорят 44 пары из пяти отечественных регионов, которые представляют семь конных школ. В программе первого соревновательного дня значился розыгрыш наград в предварительных призах. Первое место смогла завоевать Эмилия Синковец на Гедемине, на второй позиции расположись Полина Бойко и ее напарник Дропшот, топ три замкнули Злата Касперович и Перл Харбор.

Владимир Краевский, заместитель генерального директора по основной деятельности РЦОП конного спорта и коневодства:

Стоит задача – выступать на международных соревнованиях. И вот этот резерв, который сегодня соревнуется, мы ищем тех звездочек, которые загораются и которые уже можно будет отправлять на международные соревнования, чтобы там выступать и пополнять уже юношеские и юниорские команды хорошими спортивными парами.

Тем более у нас есть хорошие новости. Международная федерация конного спорта разрешила проводить соревнования международные у нас на территории Республики Беларусь, включая и российских спортсменов. К сожалению, пока под нейтральным статусом. Мы можем проводить соревнования и набирать очки для отбора на Олимпийские игры в 2028 году.

В четверг ребята поспорят за командный трофей, а завершатся соревнования 28 ноября. Данный старт – последний в 2025 году и по итогам сезона тренерский штаб сформирует сборную для дальнейших выступлений, в том числе и выездов на международные турниры.