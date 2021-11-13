Пустовой: пока последний диктатор Европы лечит избитых поляками беженцев, Европа стращает нас пятым пакетом санкций

Новости Беларуси. Что такое белорусская модель развития? И почему в условиях гибридной войны страна продолжает мирно жить? О токсичных попытках разрушения нашей государственности мы узнаем только из новостей. А также как миграционный кризис показал, кто есть кто?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сразу предупреждаю. Буду хвалить Президента, воспевать белорусскую модель развития, хаять коллективный Запад и рассказывать, что беспокоит белорусов. Не нравится – переключайтесь. Или так – все невероятно непонимающие политические процессы идите... в Telegram. И до встречи с ГУБОПиКом. А все любящие Беларусь и думающие – давайте вместе и порассуждаем.

Наша страна – страна оборонной архитектуры. Да, замки везде же для этого возводили. Но у нас даже храмы с оборонными вежами сохранились. От Камень-столпа, срубленного мужем искусным градорубом Алексой, до Брестской крепости, которая, по словам российского императора, стоила казне, словно она построена из чистого золота. Но потом она будет омыта кровью защитников. Поистине бесценна. Помните, как у Короткевича сказано? В Беларуси найдены две стрелы. На одной рунами написано «вперед», на другой – «назад». Да, такое у нас геополитическое положение.

Поэтому и нация не могла в тепличных условиях формироваться. Нас постоянно топтали, на костях предков танцевали. Только вылезем из землянок, отстроим хаты – вновь огненный меч очередной войны сносит все. И потом удивляемся: «А чего это мы не такие богатые, как британцы или немцы?» У нас никогда не было колоний. В колонию нас хотели превратить в 90-е. Не получилось.