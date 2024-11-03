В чём уникальность оздоровления по-белорусски и почему наша страна притягивает всех туристов? Разговор с директором «Ружанского»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Владимир Карпечкин. Как стали близкими друзьями с директором РНПЦ «Мать и дитя» Сергеем Васильевым Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Откуда вы родом?

Владимир Карпечкин, директор санатория:

Мстиславль, Могилевская область, на берегу красивой, живописной реки Вихра. Александр Осенко:

Кажется, я понимаю, о ком говорил один из гостей нашей программы Сергей Васильев, когда говорил, что у него есть друг детства. Владимир Карпечкин:

Да, действительно дружим, с начальных классов. Познакомились на стадионе, мы учились в разных школах и активно занимались спортом. На стадионе мы не могли поделить первое место. Он в своей школе был первым, я в своей. И так по жизни мы с ним дружим уже больше 40 лет. В добром смысле понимания этого слова, до сих пор соревнуемся, хотя идем нога в ногу, как и в юности. По образованию – гинеколог. Почему решил выбрать эту профессию?

Александр Осенко:

Сергей Васильев – врач. А вы по образованию кто? Владимир Карпечкин:

Доктор. Мы с ним вместе приняли решение, в 1988 году в Гродненский государственный мединститут. Вместе учились, занимались спортом дальше в институте. И вместе принимали решение стать врачами-гинекологами. Я тоже по образованию изначально гинеколог. Александр Осенко:

И где вы начинали трудовой путь? Владимир Карпечкин:

У себя на родине, в Мстиславле. Александр Осенко:

А почему не продолжили? Владимир Карпечкин:

Я отработал около девяти лет врачом-акушером-гинекологом, но меня тянуло на Брестчину. Бабушка до войны жила в Брестской области, в Лунинце, встретила там войну. И как-то мне Брестчина все время была интересна из ее рассказов. Я, проработав восемь лет гинекологом, стал главным акушером-гинекологом района. Поступило предложение возглавить Микашевичскую районную больницу. И в начале 2000-х я оказался на Брестчине. Так получилось, что карьера руководителя началась на брестской земле, хотя довелось работать в разных уголках нашей замечательной родины. И теперь снова так судьба сложилась, что работаю в Брестской области. Александр Осенко:

Как пришла мысль поступить в институт именно на медицину? Владимир Карпечкин:

Это отдельная история, потому что дед был военным, бабушка воспитывала, у меня идеал формирования личности шел как военного человека. И я хотел, конечно, поступать в военное. Но очки у меня были с юности, по зрению в военное я мало куда проходил. Отец настоял, чтобы я пошел в мединститут. Отец хотел, чтобы в семье был врач. В семье как-то не принято было обсуждать мнение родителей. Если отец сказал «врач», значит, врач. Но в дальнейшем я все-таки реализовал свои желания. Помимо медицинского образования, у меня есть еще юридическое, я закончил Белорусско-российский университет и Академию управления при Президенте, по специальности «Госуправление». Александр Осенко:

А почему гинеколог? Владимир Карпечкин:

Это тоже отдельная история. Хотел быть хирургом. Но что такое хирург? Это многочасовые операции, надо иметь и физическое здоровье. У меня была травма спины в свое время. Стоять несколько часов в операционной было тяжеловато. Поэтому я принял решение, гинекология – это малая хирургия, там все происходит немножко быстрее. Помимо гинекологии, у меня еще вторая медицинская специальность – это ультразвуковая диагностика, врач УЗИ. И я немножко, но совмещаю. Как из медицины ушел в предпринимательство?

Александр Осенко:

После медицинской практики вы ушли в предпринимательство? Владимир Карпечкин:

Был опыт коммерческой работы. Есть предыстория, интересный эпизод в моей жизни. В 2006-2007 году я работал руководителем санатория «Боровое» управления делами Президента, и там был источник минеральной воды «Боровая». Я, неопытный в коммерции человек, еще глубоко не погружавшийся в такие серьезные дела. Мне управляющий делами на тот момент говорит: давай, развивай производство этой минеральной воды «Боровая». Как развивать? Врач – и вдруг завод минеральной воды. А в Академии управления сидели за одной партой с руководителем пивзавода «Криница». Говорю: коль ты в пиве профессионал, помоги мне с этой водой. Основные направления подсказал он, что делать, как делать. Я сталкиваюсь с проблемой – отказываются ее покупать. Я опять к нему. Помог создать мне это предприятие, создал проблему, помоги решить ее. И мы пустили, куда шло это пиво, следом шла фура с минеральной водой. Все. Где-то полгода прошло – она разошлась по сетям. Что мне особенно приятно, что она сегодня на всех официальных мероприятиях. У Президента на столе. Не зря организовал это производство. Тогда и сформировался некий коммерческий опыт у меня. В Минске был один медицинский центр, который я с нуля организовывал, запускал. Александр Осенко:

Что ближе, практика медицины или менеджмент? Владимир Карпечкин:

Конечно, сегодня первостепенно – это менеджмент. Медицина – я подрабатываю, и мне нравится заниматься медициной, потому что это сегодня как хобби. Помочь человеку решить сложную ситуацию. Близко и то, и другое. И с медициной я не расстался, и менеджмент у меня в медицинской сфере. Оно все связано, переплетено. Почему Беларусь – точка притяжения для туристов из всех стран?

Александр Осенко:

Как вы общаетесь с коллегами. Вы же участвуете в московских выставках, ваши коллеги там присутствуют. Насколько мы привлекательны для иностранцев? Владимир Карпечкин:

Я для себя понял еще с начала 2000 годов, работая в санатории «Боровое» и теперь работая в нашем санатории «Ружанский», что вообще Беларусь – это точка притяжения для туристов из всех стран. В нашей стране чувствуешь уверенно, защищенно, спокойно, есть уверенность в завтрашнем дне. Эта атмосфера стабильности, спокойствия царит и у нас в «Ружанском». О поддержке туристического бизнеса в Беларуси

Александр Осенко:

Есть какая-то поддержка туристического бизнеса? Льготы, субсидии, работа профсоюзов. Путевки стоят денег, но многие же пользуются через профсоюзную линию. Владимир Карпечкин:

У нас больше 100 санаториев в республике. Вы говорите про поддержку. Каждый функционирует по-разному. Есть санатории с системой управления делами Президента, где я работал. Там идет поддержка на уровне управделами Президента. Есть профсоюзные санатории, у них свои механизмы поддержки. Допустим, есть санатории от предприятий, мне довелось работать на одном из таких – это санаторий «Березка» на «Беларуськалии». Там идет серьезная финансовая подпитка за счет предприятия «Беларуськалий». Что касается моего санатория, то на сегодня это самоокупаемый проект, самоинвестирующийся. Но на начальном этапе Нацбанк вложил большие средства в материально-техническую базу. Кстати, в этом году нам исполнилось 20 лет. Уже порядка десяти лет мы работаем как самостоятельная хозрасчетная единица. В чем секрет мотивации коллектива санатория?

Александр Осенко:

Чем вам удается мотивировать свой персонал? Это же команда. У меня тоже команда, я знаю, чем я их мотивирую. Владимир Карпечкин:

Поделитесь секретом. Александр Осенко:

Это хорошее слово. Я не про крепкое слово, я про хорошее слово. Что у вас? Владимир Карпечкин:

«Ружанский», несмотря на великолепную материально-техническую базу, – это прежде всего команда профессионалов. И несмотря на расположение санатория, все-таки находимся на окраине Беловежской пущи… Где найти в лесу команду? Мне здесь помог мой предыдущий опыт. Я поработал в разных регионах нашей страны. И я пригласил на работу своих коллег, с которыми раньше работал, видел их производственные характеристики. Это сегодня предмет гордости для меня – наличие такого коллектива. Чем мотивирую? Сегодня хороший мотиватор – это не только морально-психологическая обстановка в коллективе. Она у нас здоровая. Но и финансовые показатели. Если шесть лет назад у нас средняя зарплата была 700 рублей на предприятии, то сегодня она приближается к 2 500 рублей. Александр Осенко:

Это при условии самоокупаемости. Владимир Карпечкин:

Да. Зарплата – один из драйверов. Поэтому эти два направления мы стараемся реализовывать. На сегодня «Ружанскому» с коллективом повезло. Команда единомышленников, каждый понимает свои цели и задачи, и это меня как руководителя очень радует. Рецепт жизни от настоящего белоруса