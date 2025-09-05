Что ждёт гостей Дня белорусской письменности в Лиде? Рассказали в Мининформе

Ольга Бурлакова, ведущая: Чем в этом году будет удивлять День белорусской письменности, который пройдет в Лиде?

День белорусской письменности пройдет уже в 32-й раз. Местом притяжение для любителей белорусского языка и литературы станет город Лида, где 6 и 7 сентября 2025 года развернется настоящий праздник.

Владимир Андриевич, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации республики Беларусь:

Кожны Дзень беларускага пісьменства – гэта адкрыццё, таму што там прадстаўляецца новая літаратура, пісьменнікі. У цэлым гэта не толькі друкаванае слова, гэта наша культура ў цэлым, нашы традыцыі, духоўна-маральныя каштоўнасці. Гэта ўся наша Беларусь, ментальнасць яе, усе беларусы. Таму тых, хто цікавіцца гісторыяй, літаратурай, шануе традыцыі нашыя, атрымаюць проста задавальненне.

Дарэчы, хачу сказаць, што з маім любімым тэлеканалам СТБ падрыхтоўка пачалася даўно. Вы зрабілі такія добрыя праекты. Добры праект па ініцыятыве нашага міністра Марата Сяргеевіча Маркава, калі па беларуску нашых класікаў чыталі вядомыя дзяржаўныя дзеячы, грамадскія дзеячы. Мне здаецца, што гэта проста ўзарвала наша беларускае грамадства. Таму што, калі вы паглядзіце наш афіцыйны Telegram-канал, вы там знойдзеце не толькі чытанне па-беларуску тых людзей, якіх я сказаў вядомых.

Але і нашыя калегі па просьбе Міністэрства інфармацыі пачала выкарыстоўваць штучны інтэлект, што вельмі цікава. Яны пачалі ажыўляць нашых класікаў – Максіма Багдановіча, Пімена Панчанку. Яны расказваюць пра сябе і чытаюць свае творы. Гэта сведчыць пра тое, што генетычны код беларуса існуе і развіваецца.