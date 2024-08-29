В Минске состоялся Международный круглый стол «Время выбрало нас» ко Дню белорусской письменности

Актуальность и содержательность печатных изданий, а также самоцензура, определение авторской позиции в обществе, влияние на литературу социальных сетей. Эти темы стали предметом обсуждения участников Международного круглого стола «Время выбрало нас», сообщили в программе Новости «24 часа».

Диалог прошел в преддверии Дня белорусской письменности и объединил представителей творческой интеллигенции из Беларуси, России, Китая, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Зарубежные эксперты присоединились к беседе в формате онлайн. К слову, подобные встречи являются традиционными и направлены в том числе на развитие творческих международных проектов в области литературы.

Александр Карлюкевич, директор, главный редактор РИУ «Издательский дом «Звезда», председатель ОО «Союз писателей Беларуси»: К круглому столу китайцы нам передали книгу Алеся Бадака в переводе на китайский язык. После этого явятся специальные белорусские выпуски литературно-художественных журналов в России и не только. Вот на этом круглом столе мы покажем выпуски журнала «Москва», белорусский выпуск «Роман-газеты». Я думаю, что после сегодняшней встречи такие контакты и проекты будут рождаться.

В Беларуси ежегодно выпускается свыше 20 миллионов книг и брошюр. Значительную помощь в этом оказывает государство. В частности, из республиканского бюджета на социально-значимые издания и их доставку в библиотеки ежегодно выделяется более 2 миллионов рублей субсидий. В основе отрасли – детское книгоиздание. Одна из важнейших задач – сформировать у ребенка интерес к чтению.

Владимир Андриевич, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Беларуси:

Мы сохраняем традиции белорусского книгопечатания, сохраняем традиции письменности, а Беларусь всегда стремилась к познанию, к чтению. Если брать какие-то тенденции, то среди 20 миллионов книг по тиражу, которые ежегодно выпускают в Беларуси, и почти 9 тысяч по названиям, более половины – учебно-методические, научно-популярная литература. Это говорит о том, что люди отрываются от смартфонов.

Лучшие творческие и научные работы литераторов будут отмечены на традиционном творческом празднике – Дне белорусской письменности. В этом году он пройдет в Ивацевичах с 31 августа по 1 сентября.