«Головой будете отвечать!» Итоги большого совещания Лукашенко по Витебской области

С конкретными мерами и персональной ответственностью – Витебской области необходим понятный, пошаговый антикризисный план. Об этом 3 февраля заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического развития региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент обозначил прямо: накопившиеся за годы проблемы не могут решаться за счет постоянной поддержки извне – «область на плечах тащить не будут». В центре внимания – сельское хозяйство как ключевая болевая точка. Рост падежа скота, неэффективные технологии содержания, управленческие сбои – все это напрямую бьет по экономике региона. При этом глава государства подчеркнул: речь идет не только о цифрах, но и об элементарной ответственности.

Несколько недель назад в области сменился руководитель, и сегодняшнее совещание стало первым серьезным экзаменом для новой управленческой команды. От нее ждут не общих рассуждений, а четкого понимания приоритетов и реальных шагов по развитию региона. При этом Президент отдельно отметил: проблемы есть не только в Витебской области – и этот сигнал адресован всем руководителям на местах. В целом разговор во Дворце Независимости получился обстоятельным и носил принципиальный характер для всех регионов страны. Приготовьтесь, материал будет объемным, но это важно услышать от Первого лица. Подробности в материале Алены Сыровой.

Не прошло и месяца с момента назначения Александра Рогожника новым ответственным за развитие Витебской области и Президент собрал большое совещание. Что ж, в духе времени и требований главы государства. Нужны конкретные дела, конкретные решения. И начал этот неприятный, даже жесткий, но честный разговор Александр Лукашенко с архиважного для всей страны. Все то, что ставят в пику Витебской области, происходит не в ней одной. Все все видят. Президент все видит. Поэтому если кто-то думает, что их не касается, то… Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Витебщина – это худшая ситуация в Беларуси. Но то, что мы видим в Витебской области, характерно для всех областей. Я хочу, чтобы вы это услышали и довели до каждого губернатора. А то будут сидеть и думать, что Витебская область – это все, хуже нет, а у нас хорошо. Да не все хорошо. Недавно, я часто этот пример провожу, прозвучала информация по поводу гибели скота в Щучинском районе Василия Николаевича, в Гродненской области. Аж 720 голов. Вы там ответственны. Поэтому разбирайтесь. Везде проблемы. Больше, меньше, но они везде. И прятать я это не собираюсь. Потому что, когда я публично об этом не говорю, вы считаете, да вы не считаете, вы знаете, что плохо, но почему-то на местах думают, что хорошо. Да не хорошо. Никаких указов не будет по реструктуризации, еще чем-то и так далее.

И все же Витебская область – это красноречивая иллюстрация того, как проблемы, которые годами пытались не решить, а смазать, в итоге становятся системными и, кажется, почти не решаемыми. Лукашенко: Витебской области нужен пошаговый антикризисный план. Подробности здесь. Ситуация выглядит удручающей и безвыходной. Хотя даже сегодня глава государства озвучил несколько возможных вариантов, вплоть до самых радикальных. Было бы желание шевелиться, а не надеяться на кого-то или смиряться со своим особым положением. Но обо всем по порядку. Смена губернатора – сам по себе сигнал – как раньше, больше.

Александр Лукашенко:

Губернатор должен начинать с болевых точек и принятия решений. Нужно принимать решения. Если ошибетесь – поправим. Нужен пошаговый антикризисный план – внятный, конкретный, выполнимый. Лукашенко раскрыл, почему решил снять Субботина с поста главы Витебской области. Глава государства ждет четкого антикризисного плана. И, что немаловажно, его четкой реализации. С чего начать? Ответ очевиден. Больше всего претензий к АПК и к сохранности скота. На прошлой неделе Александр Лукашенко заслушивал доклад министра сельского хозяйства на предмет переживания морозных дней и выводов из первого этапа проверки крепким морозом системы АПК. Мужской разговор Лукашенко с чиновниками! Что обсуждали во Дворце Независимости? Но конкретно в Витебской области проблемы не решатся только попонками, в которые массово стали наряжать телят по стране, и строительством профилакториев, которым экстренно озаботились. И то, только после критики Президента о недопустимости содержания скота в -30 в пластиковых коробах. Читайте здесь.

Лукашенко: это же моральное уродство, если мы не можем защитить в эту погоду братьев наших меньших. Глава государства категоричен. Витебская область должна искать резервы в себе. И только потом смотреть по сторонам. «Людей не хватает, пьют?» Лукашенко рассказал, как поднимать проблемные колхозы. Такой эмоциональный и жесткий тон главы государства понять очень просто. Столько усилий и надежд, сколько адресовано Витебской области за десятилетия – не было послано ни одной другой. Александр Лукашенко много раз говорил о том, что глобально вклад Витебщины в общую казну настолько скромный, что мы можем без нее обойтись. Но это уже совсем край. Разве к такому хотим прийти?