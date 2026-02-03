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«Людей не хватает, пьют?» Лукашенко рассказал, как поднимать проблемные колхозы

03 февраля 2026 17:55
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С конкретными мерами и персональной ответственностью – Витебской области необходим понятный, пошаговый антикризисный план. Об этом 3 февраля заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического развития региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Людей не хватает, пьют?» Лукашенко рассказал, как поднимать проблемные колхозы-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я даю вам четкий ответ по поводу проекта указа, который вы мне к ночи прислали. Думали, что я не прочитаю. Так подмахну. Хотя это дело правительства. Президент решение принял и свое сказал. Никаких указов не будет. Под конкретный телятник, под конкретный комплекс, где вы будете доить коров, – мы поможем. Понимая, что сами они это не сделают. А если сделают, мы похороним еще пять губернаторов, а может быть и больше. Но головой будете за все отвечать.

Людей не хватает, люди плохие. Пьют. Да, пьют. А если вы им зарплату не платите? Они у пенсионеров там этот сахар покупают, самогон делают и напиваются. А где руководитель хозяйства? Я вам тысячу раз говорил, что у меня был опыт работы в таком хозяйстве. И для того, чтобы «такие-сякие люди» за тобой шли, ты должен идти впереди. И ты должен делать то, что должен делать каждый человек. Если этого не будет, результата не будет. Это ваше дело, как там организовывать все.

Третий раз повторяю, никаких отсрочек, рассрочек не будет. По долгам нужно платить. И пусть Никитина тебе рассчитает и положит на стол, как она будет платить то, что обещала при Шерстневе. Еще раз подчеркиваю, у вас там интеграционные, еще какие-то объединения. Это не во вред. Опять же, хорошо, что я тогда с вами не согласился и не отобрал счета у колхозов и совхозов, которые вы объединили в эти интеграционные организации. А если бы у них счета забрали? Они б вообще ничего не делали. Поэтому сколько у вас – семь или девять их.
– Семь.
– Семь интеграционных структур.
– Шесть уже.
– О, так ты и не знаешь даже.
– Нет, было семь, стало шесть.
– А, было семь, стало шесть. На три структуры я вам ответственных людей, которые помощь окажут. И спросит, и потребует, и меня проинформирует. Людей нашел. Лукьянов попросил оставить его в должности там, где он работает. В правительство говорит, не посылайте, если не прикажете, я туда не хочу. Я говорю: хорошо, тогда в нагрузку интеграционная структура в Витебской области. Хорошо. Я говорю, давай вот тебе, ты там начал работать. Я говорю, берешь эту структуру и помогаешь, доводишь до ума. Спасибо, спасибо, только оставьте на работе. Дальше. Саша Мошенский. Походил? XIX век. Там же так тяжело. А как он хотел? Ну, ходит там. Женя Баскин. Тебе структурку. Тоже походил? Ну да. Вот вам, говорю, мужики, сырьевые зоны. Три из шести. Ну, а три сами найдете.

Это будут ваши помощники. Помощники технологически и финансово, организационно. Но они будут вам помогать, рекомендовать. А губернатору принимать решение. Вместе с председателями райисполкома. Сколько у вас их?
– 21.
– 21. Вот такие вот районы. И 21 человек. Вот через них и действуйте.

«Людей не хватает, пьют?» Лукашенко рассказал, как поднимать проблемные колхозы-4

Такой эмоциональный и жесткий тон главы государства понять очень просто. Столько усилий и надежд, сколько адресовано Витебской области за десятилетия – не было послано ни одной другой.

# Александр Лукашенко # Витебская область

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