Лукашенко: Витебской области нужен пошаговый антикризисный план

Витебской области нужен пошаговый антикризисный план – внятный, конкретный, выполнимый. Об этом сегодня, 3 февраля, заявил Александр Лукашенко во время совещания по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемы в регионе накапливаются давно, и претензии к работе местных властей звучат регулярно. Еще осенью 2025 года в Витебске прошло большое совещание с участием главы государства. Тогда были обозначены основные болевые точки региона. В первую очередь – ситуация в сельском хозяйстве. Речь идет о росте падежа скота, что напрямую влияет на экономику. Эта проблема характерна и для других регионов страны. Президент привел реальные и показательные примеры: телят содержат на улице в сильные морозы, в специальных боксах. В таких условиях говорить об эффективности животноводства не приходится – очевидно, это прямая угроза сохранности поголовья. Чтобы изменить ситуацию в регионе глобально, несколько недель назад было принято кадровое решение – произошла смена губернатора Витебской области. Назначая Александра Рогожника, Президент поставил задачу выстроить понятную схему работы и представить ее на рассмотрение. Понятно, что времени прошло довольно мало, но важно услышать, какие первоочередные задачи необходимо сегодня решить в регионе и насколько глубоко их понимает новый руководитель.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В октябре прошлого года мы провели, действительно, масштабное совещание по социально-экономическому развитию Витебщины. Четко и, порой, жестоко очертили круг проблем, которые не решались годами. Переходили «по наследству» от одного губернатора к другому, и в конце концов эти проблемы стали системными. Также договорились, что до нового года руководство региона примет оперативные меры по наведению порядка. Назначен новый председатель облисполкома. Сегодня первая контрольная точка, чтобы оценить реальную ситуацию и понять, есть ли положительные сдвиги. Губернатор должен начинать с болевых точек и принятия решений. Нужно принимать решения. Если ошибетесь – поправим. Нужен пошаговый антикризисный план – внятный, конкретный, выполнимый. Давайте будем оценивать работу не по отчетам, а по конкретным делам. Что с производственной программой, от которой прямо зависит рост всех показателей и устойчивость экономики? Вот результаты. По итогу года объемы производства снижены практически во всех областях промышленности – минус 4 %. По отдельным направлениям: нефтепереработка, машиностроение – почти на 20 %. Ровно год, 3 февраля 2025 года остановлен «Витебскдрев». Шулейко там с Горловым обещают построить павильоны. И губернатор новый тоже хочет их построить. Я уже спрашивал, вы пилить валяющиеся на опушках поваленные деревья будете где? До неприличных значений – в полтора раза – рухнул экспорт товаров. А это значит, страна недополучила почти 2 миллиарда долларов (по статистике – 1 миллиард 900 миллионов). Нет улучшений и в сельском хозяйстве: минус 2,7% по стране. Падение по основным позициям: мясу, молоку, численности скота, обеспеченности кормами. Видите, численность скота упала. К сожалению, на фоне таких печальных результатов не видно ни рвения, ни инициативы, не видно и перемен к лучшему.