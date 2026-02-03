Лукашенко: Витебскую область на плечах тащить не будем!

Витебскую область на плечах тащить не будем. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по отдельным вопросам социально-экономического развития региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемы там накапливаются давно, и претензии к работе местных властей звучат регулярно. Еще осенью 2025 года в Витебске прошло большое совещание с участием главы государства. Тогда были обозначены основные болевые точки. В первую очередь – ситуация в сельском хозяйстве. Речь идет о росте падежа скота, что напрямую влияет на экономику. Эта проблема характерна и для других регионов страны. Президент привел реальные и показательные примеры: телят содержат на улице в сильные морозы, в специальных боксах. В таких условиях говорить об эффективности животноводства не приходится – очевидно, это прямая угроза сохранности поголовья. Чтобы изменить ситуацию в регионе глобально, несколько недель назад было принято кадровое решение – произошла смена председателя облисполкома. Назначая Александра Рогожника, Президент поставил задачу выстроить понятную схему работы и представить ее на рассмотрение. Понятно, что времени прошло довольно мало, но важно услышать, какие первоочередные задачи необходимо сегодня решить в регионе и насколько глубоко их понимает новый руководитель. Лукашенко: Витебской области нужен пошаговый антикризисный план.

Чтобы изменить ситуацию в регионе, главе государства предложили подписать указ об очередной реструктуризации долгов агропромышленного комплекса Витебской области. Президент это предложение отклонил. Предстоит подготовить новый документ – гораздо более жесткий, четкий и конкретный. И в целом глава государства сегодня четко обозначил общую позицию по финансированию. У региона уже есть серьезные обязательства, которые ранее неоднократно пересматривались. Поэтому дальнейшая поддержка возможна только для конкретных проектов – например, строительство телятника или животноводческого комплекса. Общего финансирования без четкого результата не будет. Лишних средств нет, и их нецелевое расходование никто не позволит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никаких указов не будет! Поможем под конкретный результат. Без всяких указов. Не надо мне ваши эти указы по реструктуризации, отсрочкам и прочее. У вас что, так хорошо с бюджетами уровней, чтобы раздавать сегодня деньги? Деньги нужно давать тремя пальцами кому надо, кто вернет завтра. А у вас продолжается старая практика. Я это говорю о том, чтобы вы реально оценивали свои успехи и возможности. Если вы думаете, что мы и дальше будем тащить Витебскую область, как и некоторые предприятия Могилевской, Гомельской области, да и Минской и других областей, – на плечах тащить мы их не будем. Хотите жить и работать – начинайте упираться! Это касается вас, Александр Николаевич [Рогожник – прим. ред.], прежде всего. Разберитесь с этим аппаратом управления. По-моему, там половину иждивенцев, а половину не понимают, что надо делать. Знаю, что там аплодисментами крупными проводили бывшего губернатора: «Ах, хороший человек!». Слушайте, Александр Михайлович [Субботин – прим. ред.], прекрасный человек. Мне было с ним комфортно работать. Шулейко вообще хорошо, с Горловым. Ну, прекрасный человек. Так вот, чтобы вы знали, Витебская область получила государственной поддержки всех форм на 15 миллиардов рублей, начиная от промышленности – «Нафтан», закупка сырья, сельское хозяйство и прочее-прочее. Во избежание финансового коллапса реструктуризированы (это значит дано согласие Президента на то, что вы не будете платить) 2 миллиарда рублей – соответствующий указ. И вы тогда обещали за 5 лет по графикам погасить эти деньги, но погасили всего лишь 146 миллионов рублей. Вы можете аплодировать сколько угодно, но цифры – жесточайшая вещь.