Генетическая предрасположенность – кто больше подвержен фобическим расстройствам, рассказала психолог

Ученые давно заметили: фобии не выбирают людей случайно. Чаще всего они атакуют тех, у кого нервная система от природы более чувствительна. Но есть другой фактор – наследственность. Если у родителей были тревожные расстройства, вероятность заполучить фобию у ребенка возрастает в несколько раз, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Виктория Протас, психолог, сексолог:

Первое – это люди, которые очень мнительные. Есть такие люди, которые что-то сделают и думают, что правильно ли я сделал, что обо мне подумали? Далее – если в семье мама или папа показывали такой поведенческий тип реакции, беспокоились, тревожились. То есть ребенок все считывает. Самое главное, кто в такой красной зоне – травмированные люди. Когда человек получил достаточно большой стресс, не справился с этим. В итоге тревога росла и переросла в фобическое расстройство.