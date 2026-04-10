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Генетическая предрасположенность – кто больше подвержен фобическим расстройствам, рассказала психолог

10 апреля 2026 17:37
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Ученые давно заметили: фобии не выбирают людей случайно. Чаще всего они атакуют тех, у кого нервная система от природы более чувствительна. Но есть другой фактор – наследственность. Если у родителей были тревожные расстройства, вероятность заполучить фобию у ребенка возрастает в несколько раз, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Генетическая предрасположенность – кто больше подвержен фобическим расстройствам, рассказала психолог-2

Виктория Протас, психолог, сексолог:
Первое – это люди, которые очень мнительные. Есть такие люди, которые что-то сделают и думают, что правильно ли я сделал, что обо мне подумали? Далее – если в семье мама или папа показывали такой поведенческий тип реакции, беспокоились, тревожились. То есть ребенок все считывает. Самое главное, кто в такой красной зоне – травмированные люди. Когда человек получил достаточно большой стресс, не справился с этим. В итоге тревога росла и переросла в фобическое расстройство.

Подробности в видео.

# Виктория Протас # Психология

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