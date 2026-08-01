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Как научиться говорить «нет» на работе? Советы от психолога

01 августа 2026 14:21
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Виктория Протас, психолог:
Вы не можете на работе сказать «нет», боитесь показаться какой-то не такой или каким-то не таким, испортить отношения в коллективе? К вам подходят с многочисленными просьбами: «сделай то, сделай это», а вы разрываетесь, не можете ничего сделать и отказать тоже не можете. Так вот, дорогие мои, первое правило – скажите прямо сейчас «нет». Именно прямо сейчас скажите слово «нет» и почувствуйте, что от этого мир не рухнул, ничего не произошло. 

А если мы это перенесем на практику, то первое, что, когда мы говорим «нет», мы говорим всегда четко, конкретно, без извинений, аргументированно: «Нет, к сожалению, я не могу тебе в этом помочь, потому что у меня высокая занятость». И все. Вам не нужно рассказывать о том, что у вас что-то болит, у вас что-то не получается. Вы говорите просто «нет», потому что у вас есть свой рабочий процесс. 

Подробнее смотрите в видео.

# Психология # Работа # Виктория Протас

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