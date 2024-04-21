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Первая олимпийская лицензия у белорусских стрелков! Поговорили с главным тренером сборной Викторией Чайкой

21 апреля 2024 19:26
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Первая олимпийская лицензия появилась у белорусских стрелков. Владислав Демеш может собирать чемоданы, в одном из которых его счастливое оружие. На квалификационном турнире в Рио-де-Жанейро в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров он набрал 236 очков и стал серебряным призером. Вот так, и медаль, и билет в Париж.

Поскольку национальная команда еще не вернулась из Бразилии, мы пригласили в студию «Спорттаймера» только главного тренера сборной – Викторию Чайку.

Первая олимпийская лицензия у белорусских стрелков! Поговорили с главным тренером сборной Викторией Чайкой-1

Юлия Силипицкая, СТВ:
Ты почувствовала, что это олимпийский год?

Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
На 1 января у нас никто не был допущен.

Юлия Силипицкая:
Получается, допустили в конце марта. И до конца марта вы сидели в неведении.

Виктория Чайка:
В течение трех месяцев Международная федерация решала, допустить ли наших спортсменов или нет. Они присылали, скажем так, запросы, мы очень оперативно готовили на них ответы. И дальше сидели, долго ждали. Мы подавали 11 человек, двоих из них отклонили. В общем, 9 допущены на данный момент.

Юлия Силипицкая:
Получается, что в момент чемпионата Европы, который проходил у нас в марте, мы еще были не допущены.

Виктория Чайка:
А когда чемпионат Европы закончился, спортсменов наших допустили, первую партию.

Юлия Силипицкая:
Казака?

Виктория Чайка:
Казак, Алина Нестерович, всех, кто такие самые молоденькие, таких вот юниоров.

Юлия Силипицкая:
Но они уже мастеровитые.

Первая олимпийская лицензия у белорусских стрелков! Поговорили с главным тренером сборной Викторией Чайкой-4

Виктория Чайка:
По уровню результатов, да.

Юлия Силипицкая:
Вот первую партию допустили. И начали новое планирование?

Виктория Чайка:
Планирование осталось тем же, поскольку изначально, вот уже который год, пока мы ждем допуска к международным соревнованиям, в модели у нас заложены старты, альтернативные чемпионатам Европы, Кубкам мира. У нас есть международные соревнования, в Казахстане были, которые проходили во время чемпионата Европы.

Юлия Силипицкая:
В марте?

Виктория Чайка:
Да. Далее у нас будет сейчас международный старт в Игнатово, Подмосковье. Это Кубок России, тоже во время чемпионата Европы по малокалиберному оружию как раз таки. И дальше во время Олимпийских игр у нас заложен старт – Открытый Кубок Белорусской федерации стрелкового спорта.

Юлия Силипицкая:
На сегодняшний момент все-таки ребята поехали на первый лицензионный турнир. Да?

Виктория Чайка:
В начале года мы уже знали, что он будет. Ну, обычно раньше это назывался все-таки Кубок мира.

Юлия Силипицкая:
То есть он был когда-то Кубком мира?

Виктория Чайка:
Да, сейчас назвали по-другому, но суть осталась та же самая. Съезжаются спортсмены со всего мира, и те, у которых есть лицензия, и те, у которых нет лицензии.

Первая олимпийская лицензия у белорусских стрелков! Поговорили с главным тренером сборной Викторией Чайкой-7

Юлия Силипицкая:
Они там очки набирают? Или необходимо выполнить норматив? Или необходимо занять определенное место?

Виктория Чайка:
Необходимо было занять определенное место.

Юлия Силипицкая:
Наших поехало всего лишь три человека. Почему? У нас больше некому ехать?

Виктория Чайка:
В тот момент другие спортсмены были еще не допущены, еще проходили проверку.

Юлия Силипицкая:
И когда они все-таки прошли?

Виктория Чайка:
Когда наша команда уже улетела в Бразилию.

Юлия Силипицкая:
И у нас еще пять билетов можно было докупить, да?

Виктория Чайка:
Да.

Юлия Силипицкая:
Но вы почему не полетели?

Первая олимпийская лицензия у белорусских стрелков! Поговорили с главным тренером сборной Викторией Чайкой-10

Виктория Чайка:
Уже не принимали заявки.

Юлия Силипицкая:
То есть их нельзя было аккредитовать?

Виктория Чайка:
Да. Все, момент аккредитации уже был упущен.

Юлия Силипицкая:
Поэтому у нас поехали только три человека, в результате – из трех одна треть выступила успешно. Одна лицензия. Ожидала, что действительно мог показать такой результат? Или это было неожиданностью?

Виктория Чайка:
Он был готов на этот результат, скажем так. Также и Александра Петрова была готова на очень высокий результат. Но опять-таки мы не знали, чего ожидать в данной ситуации, не знали, какая там обстановка.

Юлия Силипицкая:
Удалось связаться с ними? Как они там себя чувствовали?

Виктория Чайка:
Очень хорошо. Очень дружелюбная атмосфера, и со стороны организаторов. Но это мы уже поняли изначально, как только начался процесс аккредитации. Все были очень рады, что мы примем в участие.

Далее смотрите в видео

# Стрельба # Юлия Силипицкая # Виктория Чайка

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