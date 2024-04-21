Первая олимпийская лицензия у белорусских стрелков! Поговорили с главным тренером сборной Викторией Чайкой

Первая олимпийская лицензия появилась у белорусских стрелков. Владислав Демеш может собирать чемоданы, в одном из которых его счастливое оружие. На квалификационном турнире в Рио-де-Жанейро в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров он набрал 236 очков и стал серебряным призером. Вот так, и медаль, и билет в Париж. Поскольку национальная команда еще не вернулась из Бразилии, мы пригласили в студию «Спорттаймера» только главного тренера сборной – Викторию Чайку.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Ты почувствовала, что это олимпийский год? Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

На 1 января у нас никто не был допущен. Юлия Силипицкая:

Получается, допустили в конце марта. И до конца марта вы сидели в неведении. Виктория Чайка:

В течение трех месяцев Международная федерация решала, допустить ли наших спортсменов или нет. Они присылали, скажем так, запросы, мы очень оперативно готовили на них ответы. И дальше сидели, долго ждали. Мы подавали 11 человек, двоих из них отклонили. В общем, 9 допущены на данный момент. Юлия Силипицкая:

Получается, что в момент чемпионата Европы, который проходил у нас в марте, мы еще были не допущены. Виктория Чайка:

А когда чемпионат Европы закончился, спортсменов наших допустили, первую партию. Юлия Силипицкая:

Казака? Виктория Чайка:

Казак, Алина Нестерович, всех, кто такие самые молоденькие, таких вот юниоров. Юлия Силипицкая:

Но они уже мастеровитые.

Виктория Чайка:

По уровню результатов, да. Юлия Силипицкая:

Вот первую партию допустили. И начали новое планирование? Виктория Чайка:

Планирование осталось тем же, поскольку изначально, вот уже который год, пока мы ждем допуска к международным соревнованиям, в модели у нас заложены старты, альтернативные чемпионатам Европы, Кубкам мира. У нас есть международные соревнования, в Казахстане были, которые проходили во время чемпионата Европы. Юлия Силипицкая:

В марте? Виктория Чайка:

Да. Далее у нас будет сейчас международный старт в Игнатово, Подмосковье. Это Кубок России, тоже во время чемпионата Европы по малокалиберному оружию как раз таки. И дальше во время Олимпийских игр у нас заложен старт – Открытый Кубок Белорусской федерации стрелкового спорта. Юлия Силипицкая:

На сегодняшний момент все-таки ребята поехали на первый лицензионный турнир. Да? Виктория Чайка:

В начале года мы уже знали, что он будет. Ну, обычно раньше это назывался все-таки Кубок мира. Юлия Силипицкая:

То есть он был когда-то Кубком мира? Виктория Чайка:

Да, сейчас назвали по-другому, но суть осталась та же самая. Съезжаются спортсмены со всего мира, и те, у которых есть лицензия, и те, у которых нет лицензии.

Юлия Силипицкая:

Они там очки набирают? Или необходимо выполнить норматив? Или необходимо занять определенное место? Виктория Чайка:

Необходимо было занять определенное место. Юлия Силипицкая:

Наших поехало всего лишь три человека. Почему? У нас больше некому ехать? Виктория Чайка:

В тот момент другие спортсмены были еще не допущены, еще проходили проверку. Юлия Силипицкая:

И когда они все-таки прошли? Виктория Чайка:

Когда наша команда уже улетела в Бразилию. Юлия Силипицкая:

И у нас еще пять билетов можно было докупить, да? Виктория Чайка:

Да. Юлия Силипицкая:

Но вы почему не полетели?