Первая олимпийская лицензия у белорусских стрелков! Поговорили с главным тренером сборной Викторией Чайкой
Первая олимпийская лицензия появилась у белорусских стрелков. Владислав Демеш может собирать чемоданы, в одном из которых его счастливое оружие. На квалификационном турнире в Рио-де-Жанейро в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров он набрал 236 очков и стал серебряным призером. Вот так, и медаль, и билет в Париж.
Поскольку национальная команда еще не вернулась из Бразилии, мы пригласили в студию «Спорттаймера» только главного тренера сборной – Викторию Чайку.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Ты почувствовала, что это олимпийский год?
Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
На 1 января у нас никто не был допущен.
Юлия Силипицкая:
Получается, допустили в конце марта. И до конца марта вы сидели в неведении.
Виктория Чайка:
В течение трех месяцев Международная федерация решала, допустить ли наших спортсменов или нет. Они присылали, скажем так, запросы, мы очень оперативно готовили на них ответы. И дальше сидели, долго ждали. Мы подавали 11 человек, двоих из них отклонили. В общем, 9 допущены на данный момент.
Юлия Силипицкая:
Получается, что в момент чемпионата Европы, который проходил у нас в марте, мы еще были не допущены.
Виктория Чайка:
А когда чемпионат Европы закончился, спортсменов наших допустили, первую партию.
Юлия Силипицкая:
Казака?
Виктория Чайка:
Казак, Алина Нестерович, всех, кто такие самые молоденькие, таких вот юниоров.
Юлия Силипицкая:
Но они уже мастеровитые.
Виктория Чайка:
По уровню результатов, да.
Юлия Силипицкая:
Вот первую партию допустили. И начали новое планирование?
Виктория Чайка:
Планирование осталось тем же, поскольку изначально, вот уже который год, пока мы ждем допуска к международным соревнованиям, в модели у нас заложены старты, альтернативные чемпионатам Европы, Кубкам мира. У нас есть международные соревнования, в Казахстане были, которые проходили во время чемпионата Европы.
Юлия Силипицкая:
В марте?
Виктория Чайка:
Да. Далее у нас будет сейчас международный старт в Игнатово, Подмосковье. Это Кубок России, тоже во время чемпионата Европы по малокалиберному оружию как раз таки. И дальше во время Олимпийских игр у нас заложен старт – Открытый Кубок Белорусской федерации стрелкового спорта.
Юлия Силипицкая:
На сегодняшний момент все-таки ребята поехали на первый лицензионный турнир. Да?
Виктория Чайка:
В начале года мы уже знали, что он будет. Ну, обычно раньше это назывался все-таки Кубок мира.
Юлия Силипицкая:
То есть он был когда-то Кубком мира?
Виктория Чайка:
Да, сейчас назвали по-другому, но суть осталась та же самая. Съезжаются спортсмены со всего мира, и те, у которых есть лицензия, и те, у которых нет лицензии.
Юлия Силипицкая:
Они там очки набирают? Или необходимо выполнить норматив? Или необходимо занять определенное место?
Виктория Чайка:
Необходимо было занять определенное место.
Юлия Силипицкая:
Наших поехало всего лишь три человека. Почему? У нас больше некому ехать?
Виктория Чайка:
В тот момент другие спортсмены были еще не допущены, еще проходили проверку.
Юлия Силипицкая:
И когда они все-таки прошли?
Виктория Чайка:
Когда наша команда уже улетела в Бразилию.
Юлия Силипицкая:
И у нас еще пять билетов можно было докупить, да?
Виктория Чайка:
Да.
Юлия Силипицкая:
Но вы почему не полетели?
Виктория Чайка:
Уже не принимали заявки.
Юлия Силипицкая:
То есть их нельзя было аккредитовать?
Виктория Чайка:
Да. Все, момент аккредитации уже был упущен.
Юлия Силипицкая:
Поэтому у нас поехали только три человека, в результате – из трех одна треть выступила успешно. Одна лицензия. Ожидала, что действительно мог показать такой результат? Или это было неожиданностью?
Виктория Чайка:
Он был готов на этот результат, скажем так. Также и Александра Петрова была готова на очень высокий результат. Но опять-таки мы не знали, чего ожидать в данной ситуации, не знали, какая там обстановка.
Юлия Силипицкая:
Удалось связаться с ними? Как они там себя чувствовали?
Виктория Чайка:
Очень хорошо. Очень дружелюбная атмосфера, и со стороны организаторов. Но это мы уже поняли изначально, как только начался процесс аккредитации. Все были очень рады, что мы примем в участие.
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