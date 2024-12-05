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Сильнейшие стрелки разыграют 10 комплектов наград в финале Кубка Беларуси

05 декабря 2024 17:45
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120 сильнейших стрелков страны определяют лучших в финале Кубка Беларуси по пулевой стрельбе в столичном тире имени Тимошенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнейшие стрелки разыграют 10 комплектов наград в финале Кубка Беларуси-2

Чтобы получить путевку на данный турнир, спортсмены прошли четыре этапа и отобрались по рейтингу. 12 лучших в каждом упражнении вошли в заявочные протоколы. В четвертый соревновательный день определились победители в микстах. 

В стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров пальма первенства досталась представителям национальной команды мастерам спорта международного класса Владиславу Демешу и Александре Петровой.

Сильнейшие стрелки разыграют 10 комплектов наград в финале Кубка Беларуси-4

Владислав Демеш, победитель Кубка Беларуси по пулевой стрельбе:
Сам финал получился, конечно, интересным. Нам повезло чуть больше, чем остальным. Мы постоянно 0,1, 0,2, 0,3 у соперника выигрывали и победили. 

Александра Петрова, победительница Кубка Беларуси по пулевой стрельбе:
Три-четыре года мы практически всегда вместе и стреляем. Квалификационный результат более чем удовлетворительный для меня. Конечно, не самое лучшее, что могла, но, в общем-то, неплохо.

Сильнейшие стрелки разыграют 10 комплектов наград в финале Кубка Беларуси-6

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:
Результаты ребята показывают высокие, соответствующие уровню европейскому. Поэтому, в принципе, надеемся, что примем участие в следующем году и в чемпионате Европы, и в чемпионате мира. По крайней мере, запланированы такие старты. И будем там бороться за медали. На следующий год у нас запланированы и всероссийские соревнования, и среди юниоров, и взрослые.

Сильнейшие стрелки разыграют 10 комплектов наград в финале Кубка Беларуси-8

Во втором финале дня в стрельбе из пневматической винтовки победу праздновали Владимир Чернов и Николь Куриленок. 6 декабря на турнире женский день. Спортсменки поспорят за награды в стрельбе из малокалиберного пистолета и винтовки.

# Стрельба # Виктория Чайка

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