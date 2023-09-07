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На 80% достигли запланированных результатов. В Минске продолжается Открытый ЧБ по пулевой стрельбе

07 сентября 2023 20:09
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Новости Беларуси. В Минске продолжается Открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На 80% достигли запланированных результатов. В Минске продолжается Открытый ЧБ по пулевой стрельбе-1

Данный старт завершает соревновательную программу этого сезона. Несмотря на закономерную усталость, спортсмены не перестают показывать высокие результаты. Так, красивую точку поставила Дарья Чуприс. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров она установила новый рекорд Беларуси. В ее активе 591 балл.

На 80% достигли запланированных результатов. В Минске продолжается Открытый ЧБ по пулевой стрельбе-4

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды по пулевой стрельбе:
Процентов на 80 достигли запланированных результатов. Конечно, есть отдельные спортсмены, которые не добрали до своего уровня, но будем работать, будем делать работу над ошибками. Очень приятно, что наши молодые спортсмены очень высокие результаты показывают – Казак Иван, Дасько Зоя, Нестерович Алина, та же Дарья Чуприс – все эти ребята были достойны прохождения в финал. Не только в финалы, а в борьбу за медали на ЧМ, не то что на первенстве, даже на взрослом ЧМ.

На 80% достигли запланированных результатов. В Минске продолжается Открытый ЧБ по пулевой стрельбе-7

Владимир Чернов, победитель турнира в упражнениях МВ-5:
Мой сезон, в принципе, прошел плодотворно, работы было много. Были выезды разные, были победы. По 10-бальной шкале – восемь.

На 80% достигли запланированных результатов. В Минске продолжается Открытый ЧБ по пулевой стрельбе-10

В стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров золото завоевал Андрей Казак. Отметим, его сын Иван Казак стал третьим. В командном зачете первое место заняла дружина Минской области. Уже в пятницу, 8 августа, на турнире пройдет заключительный соревновательный день.

# Стрельба # Виктория Чайка # Владимир Чернов # Фотофакт

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