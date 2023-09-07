На 80% достигли запланированных результатов. В Минске продолжается Открытый ЧБ по пулевой стрельбе

Данный старт завершает соревновательную программу этого сезона. Несмотря на закономерную усталость, спортсмены не перестают показывать высокие результаты. Так, красивую точку поставила Дарья Чуприс. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров она установила новый рекорд Беларуси. В ее активе 591 балл.

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды по пулевой стрельбе:

Процентов на 80 достигли запланированных результатов. Конечно, есть отдельные спортсмены, которые не добрали до своего уровня, но будем работать, будем делать работу над ошибками. Очень приятно, что наши молодые спортсмены очень высокие результаты показывают – Казак Иван, Дасько Зоя, Нестерович Алина, та же Дарья Чуприс – все эти ребята были достойны прохождения в финал. Не только в финалы, а в борьбу за медали на ЧМ, не то что на первенстве, даже на взрослом ЧМ.