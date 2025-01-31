Белорусские стрелки готовятся к чемпионатам Европы и мира

Как встретили наших ребят в Германии и куда теперь держат курс сильнейшие пулевики – узнавала Юлия Силипицкая.

На турнире по пулевой стрельбе в Мюнхене белорусы завоевали два золота, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На международные старты наши стрелки выезжают пока в нейтральном статусе. И только те, кто получил такое положение. Однако ребятам это не мешает быть яркими и создавать конкуренцию. Пять спортсменов отправились в Мюнхен, где выступали сильнейшие из 50 стран, почти 700 участников. Александра Петрова смогла дважды взойти на наивысшую ступень пьедестала.

Александра Петрова, победительница международного турнира по пулевой стрельбе (Германия):

Мы уважаем всех своих соперников и всех своих сокомандников. И поздравляем с победой. Это чувство такта. После первой медали я уже наметила траекторию, в принципе, уже шла на второй старт с мыслью о том, чтобы взять второе золото.

Александра Петрова – пока юниор, однако уже поставила себе взрослые задачи на олимпийский цикл.

Александра Петрова:

Главная цель – это олимпийская лицензия в Лос-Анджелес, чтобы, скажем так, наверстать упущенное за Олимпиаду в Париже.