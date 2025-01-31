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Белорусские стрелки готовятся к чемпионатам Европы и мира

31 января 2025 20:17
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На турнире по пулевой стрельбе в Мюнхене белорусы завоевали два золота, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как встретили наших ребят в Германии и куда теперь держат курс сильнейшие пулевики – узнавала Юлия Силипицкая.

Белорусские стрелки готовятся к чемпионатам Европы и мира-2

На международные старты наши стрелки выезжают пока в нейтральном статусе. И только те, кто получил такое положение. Однако ребятам это не мешает быть яркими и создавать конкуренцию. Пять спортсменов отправились в Мюнхен, где выступали сильнейшие из 50 стран, почти 700 участников. Александра Петрова смогла дважды взойти на наивысшую ступень пьедестала.

Белорусские стрелки готовятся к чемпионатам Европы и мира-4

Александра Петрова, победительница международного турнира по пулевой стрельбе (Германия):
Мы уважаем всех своих соперников и всех своих сокомандников. И поздравляем с победой. Это чувство такта. После первой медали я уже наметила траекторию, в принципе, уже шла на второй старт с мыслью о том, чтобы взять второе золото.

Александра Петрова – пока юниор, однако уже поставила себе взрослые задачи на олимпийский цикл.

Александра Петрова:
Главная цель – это олимпийская лицензия в Лос-Анджелес, чтобы, скажем так, наверстать упущенное за Олимпиаду в Париже.

Белорусские стрелки готовятся к чемпионатам Европы и мира-6

Белорусская стрелковая школа известна на весь мир. И, конечно, все понимают, только в сильной конкуренции растут мировые результаты. В Мюнхене белорусам были рады.

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:
Встретили очень тепло, как представители европейских стран, так и постсоветских территорий. Не чувствуется никакого предвзятого отношения, всегда очень тепло болеют и на финалах, и на самой квалификации, как за спортсменов нашей страны, так и за спортсменов Российской Федерации. Мы были в нейтральных белых костюмах, которые установлены правилами Международной федерации стрелкового спорта. Очень хочется уже выступать в своей форме и слышать гимн страны.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования # Юлия Силипицкая # Виктория Чайка # Стрельба

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