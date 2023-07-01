Современное пятиборье и греко-римская борьба: какой будет белорусская команда на Играх СНГ?

Новости Беларуси. Чуть больше месяца остается до старта II Игр стран СНГ, которые примет Беларусь в августе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На мультифоруме будут представлены 20 видов спорта. Состязания пройдут в 11 городах нашей страны. Продолжаем знакомить вас с видами спорта и командами. На этот раз в ракурсе современное пятиборье и борьба греко-римского стиля.

Современное пятиборье – вид спорта, который включен в состав II Игр стран СНГ. Турнир по этому виду пройдет в Минске на базе Белорусского государственного университета физической культуры. С 8-го по 12 августа основная нагрузка упадет на бассейн, легкоатлетический манеж и стадион. В пятиборье будут разыграны семь комплектов наград. В личном первенстве, в эстафетах и миксте. А также подведены итоги в командном зачете, призовая тройка получит полноценный комплект наград. Отметим, что в этом виде спорта будут представлены не пять, а четыре дисциплины: фехтование, плавание, комби – бег и стрельба.

Белорусская команда уже сформирована из спортсменов: возраст 19 лет и моложе; четыре девушки и четыре юноши. Самой младшей представительнице нашей дружины Александре Ляшенко, победительнице юношеского чемпионата мира, всего 15 лет.

Елена Нырцова, тренер сборных команд по современному пятиборью Беларуси:

Практически все ребята – это неоднократные призеры и победители первенств и Европы, и мира. По своим категориям они имеют многочисленные титулы. Четверки у нас определены. Но мы, конечно же, рассчитываем на то, что, наверное, все-таки двойным составом попадем. В случае недоезда нам, скажем так, гарантировали, что белорусскими спортсменами будет добираться остаток участников.

Сегодня ребята готовятся к августовскому турниру, а проверить свои силы наши пятиборцы смогут в самое ближайшее время на «Кубке Дружбы», который пройдет в Нижнем Новгороде с 10-го по 16 июля. Мира Бурая, чемпионка мира до 17 лет, – девушка, настроенная на победы сразу на двух стартах.

Мира Бурая, представительница национальной команды Беларуси по современному пятиборью на II Игры стран СНГ:

На Играх СНГ есть очень большой стимул выступать, потому что сейчас это один из важных стартов, на его настраиваемся потихоньку, сейчас идут подготовки, сборы. Надеюсь, что пойдет фехтование и занять лидерское место.

Борьба греко-римского стиля также в составе белорусского мультифорума. Солигорск станет площадкой для самых сильных. Ко II Играм стран СНГ готовятся борцы классики расширенным составом, но только 10 смогут представить Беларусь на спортивной арене. Это случится всего за один день – 5 августа. В нашей команде 8 весов уже закрыты, борцы смогли завоевать право в сборную путем успешных выступлений на пяти стартах: трех международных, а так же на двух отечественных, в числе которых чемпионат. В весовых категориях до 72 и 77 килограммов пока интрига. 4 июля состоятся контрольные спарринги, и тогда старший тренер Виктор Сосуновский окончательно озвучит состав.

Виктор Сосуновский, старший тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:

Впереди предстоит два сбора, один из них базовый. Это, скажем так, базовая тяжелая работа, которую предстоит пройти. Потом у нас там неделю в домашних условиях тренировки, по своим залам. И заезжаем на подводящий сбор. Уже на подводящем сборе будет все более понятно, как мы подобрали подготовку и как парни подойдут.

На II Играх стран СНГ в разных видах спорта принимают участия как атлеты юниоры и юноши, так молодежь и взрослые. Борцы классического стиля проведут турнир среди спортсменов, возраст которых до 23 лет.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Есть тут определенные фамилии ребят, которые уже и во взрослой команде, и очень прекрасно себя зарекомендовали в составе уже национальной сборной команды, находясь в возрастной категории 20-23. Поэтому, чтобы проверить наш самый ближайший резерв, именно этот возраст. Наверное, поэтому мы выбрали этот возраст.