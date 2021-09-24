Виктор Сосуновский возглавил национальную команду Беларуси по греко-римской борьбе

Новости Беларуси. Виктор Сосуновский назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной команды Республики Беларусь по греко-римской борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В медальной копилке опытного борца – серебро чемпионата мира-2015, бронза Европейских игр 2015 года, бронза и серебро чемпионата Европы-2018.