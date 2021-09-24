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Виктор Сосуновский возглавил национальную команду Беларуси по греко-римской борьбе

24 сентября 2021 12:32
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Новости Беларуси. Виктор Сосуновский назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной команды Республики Беларусь по греко-римской борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Виктор Сосуновский возглавил национальную команду Беларуси по греко-римской борьбе-1

В медальной копилке опытного борца – серебро чемпионата мира-2015, бронза Европейских игр 2015 года, бронза и серебро чемпионата Европы-2018.  

Виктор Сосуновский возглавил национальную команду Беларуси по греко-римской борьбе-4

Белорусская федерация борьбы уверена, что огромный спортивный опыт, знание и понимание тренировочного процесса помогут нашей сборной показывать самые высокие результаты на международной арене.  

# Греко-римская борьба # Виктор Сосуновский # Фотофакт

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