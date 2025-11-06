Спорт, творчество и креатив. Узнали, как Белорусская пионерская организация помогает развиваться детям

В 1990 году в нашей стране была основана Белорусская республиканская пионерская организация. С тех пор движение стало настоящим символом детского единства, которое объединило целое поколение подростков. Современный пионер – это не просто ребенок в галстуке. Пионерская организация создает уникальное пространство, где каждый может раскрыть свои таланты. Спортивные мероприятия, творческие конкурсы, экологические акции – все это дает возможность детям проявить себя и внести свой вклад в общее дело.

Светлана Павленина, председатель центрального совета ОО «БРПО»:

Стартовал VII Республиканский форум лидеров пионерского движения «Вектор успеха». И, конечно же, наш форум приурочен к 35-летию пионерского движения Республики Беларусь. Акцент сделан на программу «Я. Моя семья. Моя Родина», которая реализовывается в учреждениях образования республики со 2 по 11 классы. Основная тема – это методика преподавания уроков в рамках этой программы.

В форуме приняло участие более 200 педагогов-организаторов со всей Беларуси.